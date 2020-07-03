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Меркель назвала приоритеты Евросоюза на ближайшие полгода 

Деловая газета «Взгляд» 2 часа назад
Меркель назвала приоритеты Евросоюза
Фото: Reuters
Канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что в ближайшее время Евросоюз станет больше уделять внимания Африке и борьбе с пандемией коронавируса.
Меркель, выступая в бундесрате, заявила, что 80 млн человек в мире — это беженцы и переселенцы, этот показатель с 2010 года удвоился, передает Deutsche Welle.
Она напомнила, что Африка для Европы является внешнеполитическим приоритетом. В октябре пройдет саммит ЕС и Африканского союза.
«Уже сейчас становится очевидным, что государства Африки особенно сильно будут страдать от экономических и социальных последствий пандемии коронавируса», — отметила Меркель.
Другой темой выступления канцлера стало распространение коронавируса и борьба с экономическими последствиями пандемии.
Она призвала руководителей федеральных земель Германии поддержать цели федерального правительства в рамках председательства в Евросоюзе.
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявляла ранее, что будущее Европы определят ближайшие шесть месяцев, во время которых в Совете ЕС председателем будет Германия.
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Комментарии
В мире , Ангела Меркель , ЕС , Совет Европы , Еврокомиссия , Deutsche Welle , Германия
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