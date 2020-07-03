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Зеленский признался премьеру Италии в слабом прогрессе по Донбассу 

News.ru и ещё 4 7 часов назад
«Нормандская четверка» не решила проблему Донбасса
Фото: globallookpress.com
Украинский лидер Владимир Зеленский провёл телефонные переговоры с итальянским премьером Джузеппе Конте. Политики обсудили в том числе ситуацию в Донбассе. Представитель Киева заявил, что процесс урегулирования конфликта на юго-востоке страны слабый.
Глава государства констатировал слабый прогресс в выполнении договорённостей парижского саммита в нормандском формате, хотя Украина со своей стороны придерживается всех взятых на себя обязательств, — передаёт официальный сайт президента Украины.
В «нормандскую четвёрку» входят РФ, Украина, Франция и ФРГ. Последний саммит на высшем уровне состоялся в Париже 9 декабря 2019 года. Стороны подписали итоговое коммюнике, предполагавшее дальнейшее выполнение Минских соглашений, разработанных в 2015 году. Среди прочего документ предусматривает прекращение огня, вывод иностранной силы, обмен пленными, восстановление полного контроля над госграницей со стороны Украины. Официальный Киев и сепаратисты постоянно обвиняют друг друга в нарушении этих пунктов.
Рабочим органом для решения оперативных вопросов, требующих взаимодействия между противоборствующими сторонами, была признана Трёхсторонняя контактная группа. В неё входят представители Украины, ОБСЕ и России.
Очередное её заседание прошло 25 июня. На нём обсуждали закон об особом статусе региона и меры контроля за прекращением огня. Украина предложила календарный план подготовки и проведения местных выборов в Донбассе. Также представители Киева хотят провести дополнительное заседание подгруппы по безопасности для достижения прогресса в вопросе разведения сил и средств.
Кроме того, Зеленский и Конте обсудили восстановление авиасообщения между Римом и Киевом, экономических связей, нарушенных пандемией коронавирусной инфекции нового типа (COVID-19).
Также президент Незалежной поблагодарил Италию за помощь в ликвидации последствий паводков в западных регионах. Республика оперативно предоставила стране гуманитарные грузы.
Ранее NEWS.ru сообщал, что Россия во время переговоров в Берлине (Германия), посвящённых конфликту на юго-востоке Украины, собирается потребовать от властей Украины скорейшего закрепления в конституции страны правового статуса Донбасса и представления перечня удерживаемых лиц.
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Комментарии 1
В мире , Конфликты , Владимир Зеленский , ОБСЕ , Германия , Италия , Киев , Франция
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