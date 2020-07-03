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Глава ДНР отказался рассматривать воссоединение самопровозглашённой республики с Украиной 

Говорит Москва и ещё 2 1 час назад
ДНР отказалась возвращаться в состав Украины
Фото: РИА Новости
Глава ДНР отказался рассматривать воссоединение самопровозглашённой республики с Украиной. Ранее бывший депутат Верховной рады Евгений Мураев заявил о страхе Киева вернуть Донбасс.
По его словам, властям придётся выплачивать пенсии жителям региона, а также искать резервы на восстановление территорий, передало его слова РИА Новости.
Председатель Народного Совета ДНР Денис Пушилин сообщил радиостанции «Говорит Москва», что Киеву удобно прикрывается военными действиями, а самопровозглашённая республика не будет возвращаться в состав Украины.
«Жители Донбасса не рассматривают возможность воссоединения с Киевом. Нам чужда русофобская и неонацистская идеология Украины, у нас другое отношение к нравственным нормам, традициям, историческим ценностям. Будущее Донбасса связано с Россией. Сегодня мы нацелены на усиление интеграционных процессов с Российской Федерацией, перспективы возврата в состав Украины равны нулю. Украина открыто демонстрирует, что не собирается идти на конструктивные шаги по мирному урегулированию конфликта. Такая позиция киевским властям удобна. Прикрываясь военными действиями, которые, к слову говоря, были развязаны именно украинским руководством, они скрывают свои политические провалы и маскируют собственную неэффективность».
По его словам, военные действия в Донбассе помогают Украине получать поддержку от западных стран.
«Украина сейчас в долгах и на грани дефолта, а война помогает ей держаться «на плаву». Если конфликт будет исчерпан, уже не будет той поддержки, которую им оказывают западные партнеры. А это значит лишиться основного источника финансирования — кредитов от международных организаций.
Кроме того, закончить войну для Украины — признать свое поражение и неправоту. С 2014 года Киев строил свою информационную политику на главных тезисах: Донбасс оккупирован Россией, все беды принесла Россия».
Пушилин считает, что украинские власти осознают инакомыслие жителей ДНР.
«Здесь за несколько лет сформировалась новая общность людей с российским, русским менталитетом, которая в случае восстановления прежних границ разрушит остатки украинской государственности изнутри. Именно этого больше всего боится Киев».
В апреле 2014 года начался военный конфликт между Украиной и самопровозглашёнными республиками ЛНР и ДНР. Для урегулирования ситуации в ходе встреч в Минске контактной группы были принято три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются боевые столкновения.
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Комментарии 6
В мире , Армия , Денис Пушилин , Евгений Мураев , Верховная Рада , РИА Новости , Радиостанция "Говорит Москва" , Киев
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