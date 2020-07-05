«Станет частью России»: Новые заявления о Донбассе

Бывший премьер-министр самопровозглашённой Донецкой народной республики Александр Бородай заявил, что республики Донбасса станут частью России уже в ближайшем будущем. По его словам, шагом к скорому объединению стало голосование жителей ДНР и ЛНР, имеющих российские паспорта, по поправкам в Конституцию РФ.

Своё заявление Бородай сделал на съезде российской партии «Родина» в Санкт-Петербурге, сообщает «Страна.ua».

"Я уверен в том, что в относительно скорые сроки республики Донбасса станут уже не де-факто частью Российской Федерации — де-факто они уже являются частью РФ — а станут таковой и де-юре", — отметил экс-премьер ДНР.

Ранее NEWS.ru сообщал, что эксперты Венского института экономических исследований считают, что восстановление Донбасса может обойтись в $21,7 млрд, если в регионе будет установлен мир. По их оценке, это минимально возможная сумма. Она эквивалентна 16% ВВП Украины за 2018 год, поэтому Киев не сможет самостоятельно восстановить эту территорию.