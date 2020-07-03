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Лукашенко увидел способ защиты от бурь и невзгод 

Lenta.ru 1 час назад
Лукашенко увидел способ защиты от бурь и невзгод
Фото: Amanda Meredith / Reuters
Президент Белоруссии Александр Лукашенко увидел способ защиты от бурь и невзгод в исторической памяти народа. Об этом сообщает БЕЛТА.
«Помните, пока мы вместе со своими детьми приходим к мемориалам и обелискам, Господь будет с нами, он нас всегда сможет защитить от бурь и невзгод. Но как только мы забудем народную тропу к этим величественным местам в истории нашей страны, ждите беды», — заявил он.
Лукашенко отметил, что вся жизнь человека и тем более государства создана из символов.
Ранее Лукашенко заявил, что к независимости белорусы шли более тысячи лет. По мнению Лукашенко, День независимости, который отмечается 3 июля, стал символом свободы белорусского народа, который победил смерть в самой страшной войне в истории человечества. Он подчеркнул, что Великая Отечественная стала войной за место белорусов в истории, а молодой республики — на карте мира. Истоки же белорусской независимости, по его мнению, находятся в «седой древности».
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В мире , Александр Лукашенко
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