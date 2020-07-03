Президент Белоруссии Александр Лукашенко увидел способ защиты от бурь и невзгод в исторической памяти народа. Об этом сообщает БЕЛТА.

«Помните, пока мы вместе со своими детьми приходим к мемориалам и обелискам, Господь будет с нами, он нас всегда сможет защитить от бурь и невзгод. Но как только мы забудем народную тропу к этим величественным местам в истории нашей страны, ждите беды», — заявил он.

Лукашенко отметил, что вся жизнь человека и тем более государства создана из символов.

Ранее Лукашенко заявил, что к независимости белорусы шли более тысячи лет. По мнению Лукашенко, День независимости, который отмечается 3 июля, стал символом свободы белорусского народа, который победил смерть в самой страшной войне в истории человечества. Он подчеркнул, что Великая Отечественная стала войной за место белорусов в истории, а молодой республики — на карте мира. Истоки же белорусской независимости, по его мнению, находятся в «седой древности».