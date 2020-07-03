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Талибы отреагировали на информацию о сговоре с Россией 

Lenta.ru 1 час назад
Талибы отреагировали на информацию о сговоре с Россией
Фото: Parwiz / Reuters
Боевики радикального движения «Талибан» (запрещено в России) отреагировали на информацию американских СМИ о возможном сговоре с Москвой для нападения на американских солдат. Слова представителя талибов в Катаре Сухаиль Шахин, передает The Media Line.
В «Талибане» подчеркнули, что не работают наемниками какой-либо стороны. «Мы боремся за учреждение исламской власти в Афганистане», — сказал о целях движения Шахин. Он добавил, что подобные фейковые новости распространяются, чтобы подорвать их авторитет во время мирного урегулирования в стране и выхода из нее американских войск.
The New York Times 26 июня со ссылкой на спецслужбы сообщила, что российская военная разведка тайно предлагала оплатить убийство американских военнослужащих. Таким образом Москва якобы хотела сорвать мирные переговоры США с талибами, говорится в публикации. В России обвинения назвали безосновательными. Достоверность сведений затруднились подтвердить и различные американские структуры.
«Талибан» образовался в 1994 году в разгар гражданской войны в Афганистане. В 1996-2001 годах талибы находились у власти в стране, а после свержения в 2001-м начали вести партизанскую войну с правительственными войсками и силами НАТО в Афганистане и Пакистане. В настоящее время талибы и правительство страны ищут способы достичь политического компромисса.
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Комментарии
В мире , Талибан , НАТО , New York Times , Афганистан , Москва
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