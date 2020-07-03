В Казахстане воздвигли памятник Назарбаеву 

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в режиме видеосвязи принял участие в церемонии открытия памятника первому президенту республики Нурсултану Назарбаеву в Нур-Султане. Об этом пишет Tengrinews.kz.

Памятник воздвигли в Национальном университете обороны. Токаев назвал выбор места глубоко символичным актом, поскольку Вооруженные силы были созданы указом Назарбаева.

«На заре независимости Нурсултан Абишевич Назарбаев лично участвовал в решении самых сложных задач военного строительства», — сказал Токаев, добавив, что только сильное государство с мощными вооруженными силами может сохранить целостность и авторитет.

По словам главы государства, именно поэтому власти продолжают уделять особое внимание повышению боеготовности армии и квалификации кадров.

6 июля 2020 года Назарбаеву исполнится 80 лет. День Столицы, приходящийся на этот день, отмечают в Казахстане как государственный праздник.

19 марта 2019 года Назарбаев ушел в отставку с поста президента Казахстана, пробыв у власти почти 30 лет. После этого в честь него переименовали столицу республики Астану, теперь город называется Нур-Султан. Назарбаев носит титул лидера нации (Елбасы), а также остается пожизненным главой Совета безопасности Казахстана и председателем правящей партии «Нур Отан».