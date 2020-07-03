Пока вы спали: в РФ введут контроль за оборотом наличных 

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Россияне не соблюдают "антивирусные" меры предосторожности в аэропортах

Александру Нерадько Обнаружено 518 нарушений санитарно-эпидемиологических требований в российских аэропортах и у авиакомпаний. Об этом со ссылкой на письмо заместителя руководителя Ространснадзора Андрея Шнырева главе Росавиации пишет «Коммерсант».

В документе отмечается, что самыми частыми нарушениями, которые были обнаружены в ходе проверок, стали отсутствие масок и перчаток у пассажиров, сотрудников аэропортов и персонала авиакомпаний. Кроме того, не всегда проводилась проверка температуры и соблюдалась дистанция между пассажирами.

Клиенты МФО жалуются на недобросовестных брокеров

Клиенты микрофинансовых организаций (МФО) начали жаловаться на действия недобросовестных брокеров по подбору займов, работающих как рекламные агенты. Об этом пишет «Коммерсант».

По данным представителей МФО, брокеры обещают подбор займа, просят карту заемщика, с которой затем регулярно списываются по 300–350 руб. в неделю. При этом до микрофинансовых организаций заявки зачастую не доходят и о попытках получить заем МФО узнают из жалоб клиентов. Среди компаний, на действия которых чаще всего жалуются, Creditkin, Big-zaim, Spetrovichem, 24zaem.

В РФ введут контроль за оборотом наличных

В случае принятия поправок к закону «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» банки обяжут сообщать обо всех операциях предпринимателей с наличностью на сумму 600 тыс. рублей и более. Об этом сообщает газета «Известия».

По мнению экспертов, введение такого контроля может «лечь тяжелым бременем на сотрудников банков», занимающихся финансовым мониторингом таких операций, и спровоцировать отток клиентов. В свою очередь в ЦБ отметили, что поддержат нововведения, так как они упростят работу по этому федеральному закону, а клиенты будут получать меньше отказов в проведении операций.

Россияне назвали необходимый для «нормальной жизни» доход

Жители России назвали желаемым средним доходом для семьи из трех человек 87,7 тыс. руб в месяц, что на 7,7 тысяч больше, чем год назад. Об этом со ссылкой на исследование холдинга «Ромир» сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК.

В опросе холдинга приняли участие 1,5 тысячи россиян. 22% респондентов для «нормальной жизни» устроил бы доход семьи от 60 до 90 тыс. и более 120 тыс. рублей. При этом 21% опрошенных хотели бы получать в месяц от 90 тыс. до 120 тыс. рублей. Бюджет от 45 до 60 тыс. руб. оказался приемлемым для 18% участников опроса. И только 2% респондентов готовы жить на доход менее 20 тыс. руб.

Россия развернет разведку в космосе

Россия к 20202 году закончит создание Единой космической системы, которая позволит полностью контролировать поверхность Земли. Об этом заявил в интервью газете «Красная звезда» главком ВКС России Сергей Суровикин

«Завершение создания ЕКС позволит обеспечить выполнение задач по глобальному контролю поверхности земного шара, а также повышению живучести системы боевого управления в условиях помехового противодействия», — пояснил он.

По словам Суровикина, в сентябре этого года планируется завершить испытания космического комплекса связи «Благовест», в 2022 году начнется развертывание Единой системы спутниковой связи третьего этапа Вооруженных сил Российской Федерации, а с 2023 года — высокоорбитальной космической системы разведки.