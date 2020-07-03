«Россия должна закрыть эти ужасные проекты»

Россия должна закрыть проекты ядерных ракет «Буревестник» и «Посейдон» из-за повышения радиационного фона в Швеции . С таким предложением выступил представитель президента США по контролю над вооружениями Маршал Биллингсли.

«Мы неоднократно предупреждали, что Skyfall („Буревестник“) и Poseidon („Посейдон“) — это ужасные проекты. Независимо от того, ответственны ли они за последний инцидент, это показывает, почему Россия должна отложить эти проекты», — написал Биллингсли в Twitter. По его мнению, проекты ракет — большая трата денег впустую. Кроме этого, на испытания не распространяется договор между США и Россией о сокращении арсенала развернутых стратегических ядерных вооружений. Биллингсли считает, что это нужно исправить в будущем.

В июне Forbes предположил, что повышенный уровень радиации в северной Европе может быть связан с испытаниями российских ракет «Буревестник» и «Посейдон». Американские журналисты окрестили их «главным оружием судного дня», пишет RNS.