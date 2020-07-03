876 украинцев заразились COVID-19 за сутки

Число выявленных случаев инфицирования коронавирусом на Украине выросло за минувшие сутки на 876, до 46 763, сообщает в пятницу система мониторинга распространения коронавируса аппарата Совета национальной безопасности и обороны (СНБО).

По состоянию на 3 июля в стране выявлены 46 763 случая COVID-19, из них 876 за минувшие сутки. Скончались от инфекции 1 212 человек, из них 27 за последние сутки. Всего выздоровели 20 558 человек, в том числе 505 за минувшие сутки, такие цифры приводятся на сайте системы мониторинга СНБО.

Министр здравоохранения Украины Максим Степанов сообщил, что за время пандемии коронавирус был выявлен у 3382 детей и 6874 медработников. "За минувшие сутки коронавирусом заразились 876 человек, из них — 74 ребенка и 46 медицинских работника", — сказал Степанов на брифинге в пятницу.

По его словам, больше всего случаев заражения COVID-19 за прошедшие сутки зарегистрировано во Львовской области — 153, Киеве — 105 и Закарпатской области — 80.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 10,5 миллиона случаев заражения, свыше 512 тысяч человек скончались.

Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.