«Аналогов нет»: «Прометей» будет уничтожать спутники и самолеты 

Зенитный ракетный комплекс (ЗРК) С-500 «Прометей» сможет уничтожать спутники и космические средства поражения. Об этом главнокомандующий Воздушно-космическими силами (ВКС) России Сергей Суровикин заявил изданию «Красная звезда».
По его словам, С-500 разрабатывается как новое поколение ЗРК. Его основной задачей будет уничтожение баллистических ракет средней дальности и боевых блоков межконтинентальных баллистических ракет на конечном участке траектории их полета.
Также комплекс сможет уничтожать самолеты, беспилотные летательные аппараты и гиперзвуковые летательные аппараты всех модификаций, в том числе в ближнем космосе.
Кроме того, «Прометей» сможет уничтожать низкоорбитальные спутники и космические средства поражения. По этой причине он может быть отнесен к первому поколению систем противокосмической обороны.
«Можно с уверенностью сказать, что аналогов этой системы просто не существует», — добавил Суровикин.
В октябре, как сообщал «Рамблер», собеседники в Министерстве обороны России и военно-промышленном комплексе рассказали «Известиям», что С-500 был успешно испытан в Сирии.