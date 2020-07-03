«Аналогов нет»: «Прометей» будет уничтожать спутники и самолеты 

По его словам, С-500 разрабатывается как новое поколение ЗРК. Его основной задачей будет уничтожение баллистических ракет средней дальности и боевых блоков межконтинентальных баллистических ракет на конечном участке траектории их полета.

Также комплекс сможет уничтожать самолеты, беспилотные летательные аппараты и гиперзвуковые летательные аппараты всех модификаций, в том числе в ближнем космосе.

Кроме того, «Прометей» сможет уничтожать низкоорбитальные спутники и космические средства поражения. По этой причине он может быть отнесен к первому поколению систем противокосмической обороны.

«Можно с уверенностью сказать, что аналогов этой системы просто не существует», — добавил Суровикин.