Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

«Аналогов нет»: «Прометей» будет уничтожать спутники и самолеты 

Артём Кульша 51 минуту назад
«Аналогов нет»: «Прометей» будет уничтожать спутники и самолеты
Фото: РИА Новости
Зенитный ракетный комплекс (ЗРК) С-500 «Прометей» сможет уничтожать спутники и космические средства поражения. Об этом главнокомандующий Воздушно-космическими силами (ВКС) России Сергей Суровикин заявил изданию «Красная звезда».
По его словам, С-500 разрабатывается как новое поколение ЗРК. Его основной задачей будет уничтожение баллистических ракет средней дальности и боевых блоков межконтинентальных баллистических ракет на конечном участке траектории их полета.
Также комплекс сможет уничтожать самолеты, беспилотные летательные аппараты и гиперзвуковые летательные аппараты всех модификаций, в том числе в ближнем космосе.
Кроме того, «Прометей» сможет уничтожать низкоорбитальные спутники и космические средства поражения. По этой причине он может быть отнесен к первому поколению систем противокосмической обороны.
«Можно с уверенностью сказать, что аналогов этой системы просто не существует», — добавил Суровикин.
В октябре, как сообщал «Рамблер», собеседники в Министерстве обороны России и военно-промышленном комплексе рассказали «Известиям», что С-500 был успешно испытан в Сирии.
Видео дня. Бузова похвасталась элитной квартирой за 120 млн рублей
Комментарии 2
В мире , Армия , Оружие , Сергей Суровикин , Министерство обороны , газета "Известия"
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Харламов пошутил про развод с Асмус
Харламов пошутил про развод с Асмус
«Я не понимаю»: Познер об обновленной Конституции РФ
«Я не понимаю»: Познер об обновленной Конституции РФ
Трампа уличили в инцесте
Трампа уличили в инцесте
«В Германии вновь накаляется атмосфера»"
«В Германии вновь накаляется атмосфера»"
Видео
Горящая незаконная врезка в газопроводе попала на видео
00:27
Горящая незаконная врезка в газопроводе попала на видео
Происшествия Пожары
Опубликовано видео пожара в доме на Тверской улице в Москве
00:24
Опубликовано видео пожара в доме на Тверской улице в Москве
Происшествия Новости Москвы
Швырнувшая ребенка воспитательница попала на видео
00:42
Швырнувшая ребенка воспитательница попала на видео
Происшествия
Спасение людей из пылающего микроавтобуса попало на видео
00:37
Спасение людей из пылающего микроавтобуса попало на видео
Происшествия Азия
Опубликовано видео метеора в небе над Токио
00:13
Опубликовано видео метеора в небе над Токио
В мире
Опубликовано видео с места обрушения здания в Нью-Йорке
00:27
Опубликовано видео с места обрушения здания в Нью-Йорке
Происшествия В мире
Инцидент с пробившей голову ребенку бутылкой попал на видео
00:13
Инцидент с пробившей голову ребенку бутылкой попал на видео
Происшествия
Пожар на Новорижском шоссе попал на видео
00:34
Пожар на Новорижском шоссе попал на видео
Лиса украла у москвичей панамку и штаны
00:14
Лиса украла у москвичей панамку и штаны
Новости Москвы
Опубликовано видео с места ДТП в Подмосковье
00:41
Опубликовано видео с места ДТП в Подмосковье
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение