«Наработался и наелся»: Лукашенко о президентской доле

3 июля, как сообщал «Рамблер», отмечается День независимости Белоруссии. По этому случаю Лукашенко выступил на торжественном собрании. В ходе него он заявил, что в настоящее время мир находится на грани смены эпох, идет жестокая борьба за территории, ресурсы, рынки сбыта, историческое наследие и сферы влияния, а Белоруссия находится под прессом беспрецедентного информационного давления, ее безопасность и суверенитет стоят на кону.

Лукашенко напомнил, что в начале августа в Белоруссии состоятся выборы президента, и высказал мнение, что белорусы перестанут быть белорусами, если будут следовать сценариям тех, кем руководят заграничные кукловоды.

«Я вам скажу главное — я уже наработался, я уже наелся этой президентской доли», — добавил он.

Лукашенко подчеркнул, что участвует в нынешних выборах не потому, что держится за президентское кресло посиневшими пальцами, а потому что отдал строительству Белоруссии лучшие годы своей жизни.