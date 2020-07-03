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«Наелся этой доли»: Лукашенко о президентстве 

Артём Кульша 11 минут назад
«Наработался и наелся»: Лукашенко о президентской доле
Фото: РИА Новости
Президент Белоруссии Александр Лукашенко наелся президентской доли. Об этом, как сообщает БЕЛТА, заявил он сам.
3 июля, как сообщал «Рамблер», отмечается День независимости Белоруссии. По этому случаю Лукашенко выступил на торжественном собрании. В ходе него он заявил, что в настоящее время мир находится на грани смены эпох, идет жестокая борьба за территории, ресурсы, рынки сбыта, историческое наследие и сферы влияния, а Белоруссия находится под прессом беспрецедентного информационного давления, ее безопасность и суверенитет стоят на кону.
Лукашенко напомнил, что в начале августа в Белоруссии состоятся выборы президента, и высказал мнение, что белорусы перестанут быть белорусами, если будут следовать сценариям тех, кем руководят заграничные кукловоды.
«Я вам скажу главное — я уже наработался, я уже наелся этой президентской доли», — добавил он.
Лукашенко подчеркнул, что участвует в нынешних выборах не потому, что держится за президентское кресло посиневшими пальцами, а потому что отдал строительству Белоруссии лучшие годы своей жизни.
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В мире , Александр Лукашенко
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