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Александр Лукашенко заявил, что «наработался и наелся президентской доли» 

Говорит Москва 53 минуты назад
«Наработался и наелся»: Лукашенко о президентской доле
Фото: РИА Новости
Александр Лукашенко заявил, что «наработался и наелся президентской доли». При этом он увидел у граждан РФ и украинцев зависть к белорусам.
«Главное, мы избежали войн, живём в безопасной, спокойной стране, где каждый, кто имеет малыша, может выйти на улицу в любое время суток и быть спокойным. Нам завидуют люди из других стран: наши братья-россияне, украинцы», — сказал президент Белоруссии на собрании, посвящённом Дню независимости.
Лукашенко напомнил, что в августе в стране пройдут президентские выборы. По его словам, граждане будут определяться не столько с главой государства, сколько с будущим страны.
«Я уже наработался, я уже наелся этой президентской доли», — отметил он.
Белорусский лидер заметил, что решил участвовать в выборах не потому, что держится за кресло, «уцепившись в него посиневшими пальцами», а потому, что свои лучшие годы отдал строительству страны, передаёт РБК.
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