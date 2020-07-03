«Наработался и наелся»: Лукашенко о президентской доле

Александр Лукашенко заявил, что «наработался и наелся президентской доли». При этом он увидел у граждан РФ и украинцев зависть к белорусам.

«Главное, мы избежали войн, живём в безопасной, спокойной стране, где каждый, кто имеет малыша, может выйти на улицу в любое время суток и быть спокойным. Нам завидуют люди из других стран: наши братья-россияне, украинцы», — сказал президент Белоруссии на собрании, посвящённом Дню независимости.

Лукашенко напомнил, что в августе в стране пройдут президентские выборы. По его словам, граждане будут определяться не столько с главой государства, сколько с будущим страны.

«Я уже наработался, я уже наелся этой президентской доли», — отметил он.

Белорусский лидер заметил, что решил участвовать в выборах не потому, что держится за кресло, «уцепившись в него посиневшими пальцами», а потому, что свои лучшие годы отдал строительству страны, передаёт РБК.