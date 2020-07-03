Помпео поздравил белорусский народ

Госсекретарь США Майк Помпео призвал Белоруссию к проведению свободных и справедливых президентских выборов, говорится в его поздравлении по случаю Дня независимости республики.

День независимости ежегодно отмечается в Белоруссии 3 июля — в честь освобождения Минска от немецко-фашистских захватчиков в 1944 году. Поздравление Помпео по этому поводу размещено на сайте американской дипломатической миссии в Минске.

"От имени правительства Соединенных Штатов и американского народа поздравляю всех граждан Беларуси с вашим Днем независимости. Соединенные Штаты решительно поддерживают неизменные стремления белорусского народа к демократическим принципам, которые включают всеобщие свободы, гражданские права и верховенство закона. Мы призываем правительство Беларуси сделать все от него зависящее, чтобы предстоящие выборы были свободными и справедливыми", — заявил Помпео.

По словам госсекретаря, это включает в себя "право участия в избирательной кампании широкого круга кандидатов, право граждан мирно собираться и свободно выражать свое мнение, а также открытый и справедливый подсчет голосов". Помпео считает, что все эти фундаментальные свободы необходимы для обеспечения дальнейшей независимости и суверенитета республики.

"Соединенные Штаты воодушевлены укрепляющимися отношениями между нашими двумя странами и готовы оказывать содействие Беларуси в развитии и диверсификации экономики. Соединенные Штаты подтверждают свою приверженность сотрудничеству со всеми белорусами в построении светлого, безопасного и демократического будущего", — добавил Помпео.

В Белоруссии проходит кампания по выборам президента, выборы назначены на 9 августа. Кампания сопровождается задержаниями на пикетах и акциях протеста сторонников претендентов в президенты, альтернативных действующему белорусскому лидеру Александру Лукашенко . Как сообщало ранее МВД республики, в основном задержания связаны с нарушением законодательства о проведении массовых мероприятий и организацией действий, грубо нарушающих общественный порядок, однако правозащитные организации видят в этом политический мотив. Большинство задержанных получают наказание в виде штрафов и административного ареста.

При этом более двух десятков человек, в том числе политики, блогеры и оппозиционно настроенные активисты, находятся под следствием в рамках уголовных дел, они признаны правозащитниками политическими заключенными.