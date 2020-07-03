В Омане заявили о «пугающих» темпах коронавируса

Министр здравоохранения султаната Омана Ахмед бен Мухаммед ас-Саиди назвал "пугающим" число новых случаев заболевания коронавирусом, за последнюю неделю в королевстве заболели коронавирусом более девяти тысяч человек. Об этом ас-Саиди заявил в видеозаписи, размещенной в микроблоге министерства в социальной сети Twitter.

"Число новых случаев заболевания коронавирусом пугающее, только за последнюю неделю коронавирус был выявлен у 9019 человек, а за месяц — у 27 тысяч, тогда как четыре месяца назад у нас было только 7,7 тысячи заболевших в месяц", — сказал ас-Саиди.

По его словам, сильно выросло и число летальных случаев, если за четыре первых месяца пандемии умерли 46 человек, то только за одну прошлую неделю от осложнений, связанных с коронавирусом, скончались 43 человека, некоторые из них были не старше 40 лет и не имели каких-либо хронических заболеваний.

Как отметил министр, причиной резкого роста заболеваемости коронавирусом в стране стала "беззаботность и игнорирование необходимых мер предосторожности".

В начале пандемии ситуация в султанате Омане с распространением коронавируса была самой лучшей среди шести стран Персидского залива. Однако в течение последней недели число новых случаев заболевания ежедневно стало превышать тысячу человек, и общее число заболевших достигло более 42 тысяч, при этом 25 318 человек излечились, 188 умерли.