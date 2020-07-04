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Лукашенко поздравил Назарбаева с юбилеем 

RT на русском и ещё 14 1 час назад
Лукашенко поздравил Назарбаева с юбилеем
Фото: РИА Новости
Белорусский лидер Александр Лукашенко направил поздравительную телеграмму первому президенту Казахстана Нурсултану Назарбаеву по случаю его 80-летнего юбилея, отметив его вклад в достижения современной республики.
Об этом сообщает пресс-служба Назарбаева.
«Под вашим профессиональным руководством казахстанский народ прошёл поистине огромный путь, создав страну, которая демонстрирует впечатляющее успехи в социально-экономическом развитии и пользуется заслуженным авторитетом на мировой арене», — следует из телеграммы Лукашенко.
Лидер Белоруссии также высоко оценил вклад Назарбаева в двусторонние отношения республик и взаимное уважение народов.
Ранее президент России Владимир Путин поздравил Назарбаева с 80-летием и назвал огромной его заслугу в уверенном развитии Казахстана.
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