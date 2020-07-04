Лукашенко поздравил Назарбаева с юбилеем 

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Об этом сообщает пресс-служба Назарбаева.

«Под вашим профессиональным руководством казахстанский народ прошёл поистине огромный путь, создав страну, которая демонстрирует впечатляющее успехи в социально-экономическом развитии и пользуется заслуженным авторитетом на мировой арене», — следует из телеграммы Лукашенко.

Лидер Белоруссии также высоко оценил вклад Назарбаева в двусторонние отношения республик и взаимное уважение народов.