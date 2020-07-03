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Предсказана новая Великая депрессия из-за пандемии коронавируса 

Lenta.ru 34 минуты назад
Предсказана новая Великая депрессия из-за пандемии
Фото: Kevin Frayer / Getty Images
Американский футуролог Питер Шварц (Peter Schwartz) предупредил, что мир может погрузиться в новую Великую депрессию при наихудшем сценарии с коронавирусом. Об этом сообщает Mirror.
Специалист отметил, что важно найти вакцину от новой инфекции, иначе придется жить в «пандемическом мире».
«И это правдоподобный сценарий экономической депрессии и постоянной пандемии, где COVID является новой нормой», — подчеркнул Шварц.
Футуролог считает, что мир в настоящее время страдает от четырех «каскадных кризисов» — здравоохранения, экономики, социальной сферы и лидерства.
«У нас был некоторый экономический кризис, торговая война, которая сейчас усиливается. Сейчас — социальный кризис, созданный движением Black Lives Matter ["Жизни черных важны"]. И, наконец, кризис лидерства в некоторых странах», — сказал эксперт, подчеркнув таким образом, что сохраняется сценарий Великой депрессии из-за пандемии коронавируса.
В июне Всемирный банк предсказал будущее экономик стран. Там считают, что наибольшие потери понесут самые развитые государства, чье общее падение ВВП достигнет семи процентов. Урон развивающихся государств окажется меньше — их экономика снизится на 2,5 процента. Также отмечалось, что рецессия станет первой всеобъемлющей для развивающихся стран за последние 60 лет. Сам же кризис окажется наиболее глубоким со времен Великой депрессии, начавшейся в США в 1929 году.
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В мире , Всемирный Банк
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