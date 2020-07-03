Предсказана новая Великая депрессия из-за пандемии

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Американский футуролог Питер Шварц (Peter Schwartz) предупредил, что мир может погрузиться в новую Великую депрессию при наихудшем сценарии с коронавирусом. Об этом сообщает Mirror.

Специалист отметил, что важно найти вакцину от новой инфекции, иначе придется жить в «пандемическом мире».

«И это правдоподобный сценарий экономической депрессии и постоянной пандемии, где COVID является новой нормой», — подчеркнул Шварц.

Футуролог считает, что мир в настоящее время страдает от четырех «каскадных кризисов» — здравоохранения, экономики, социальной сферы и лидерства.

«У нас был некоторый экономический кризис, торговая война, которая сейчас усиливается. Сейчас — социальный кризис, созданный движением Black Lives Matter ["Жизни черных важны"]. И, наконец, кризис лидерства в некоторых странах», — сказал эксперт, подчеркнув таким образом, что сохраняется сценарий Великой депрессии из-за пандемии коронавируса.