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Помпео прокомментировал высылку посла Евросоюза из Венесуэлы 

РИА Новости и ещё 2 1 час назад
Помпео оценил высылку посла Евросоюза из Венесуэлы
Фото: Reuters
Госсекретарь США Майк Помпео считает, что высылка посла ЕС из Венесуэлы лишь приведет к изоляции страны.
"Высылка посла ЕС лишь еще больше изолирует Венесуэлу от свободных и демократических стран", — написал Помпео в Twitter.
Он также поддержал новые санкции ЕС против Венесуэлы.
Ранее президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что глава представительства Евросоюза в Венесуэле Исабель Бриланте Педроса должна покинуть страну после решения ЕС усилить санкции против Каракаса. Мадуро дал европейскому послу 72 часа, чтобы покинуть Каракас. Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель в Twitter написал, что ЕС осуждает такое решение и ответит на данное действие в ближайшее время.
Позже в Еврокомиссии сообщили о вызове посла Венесуэлы при ЕС, а также о намерении рассмотреть дальнейшие меры в отношении Каракаса.
Совет ЕС в понедельник расширил список должностных лиц Венесуэлы, в отношении которых действуют ограничительные меры "из-за их роли в действиях и решениях, подрывающих демократию и верховенство закона в Венесуэле", и добавил в него 11 фамилий. Теперь в списке находятся 36 человек. Ограничительные меры ЕС в отношении Венесуэлы были введены в ноябре 2017 года. Они включают эмбарго на поставки оружия, а также запрет на поездки и замораживание активов в отношении ряда венесуэльских должностных лиц.
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Комментарии
В мире , Латинская Америка , США , Николас Мадуро , Жозеп Боррель , ЕС , Совет Европы , Еврокомиссия , Венесуэла
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