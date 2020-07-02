Лукашенко попросил человеческого отношения от России 

Белоруссия не собирается убегать от России , однако хочет, чтобы к ней относились по-человечески. С таким заявлением президент республики Александр Лукашенко выступил на торжественном собрании по случаю Дня независимости. По словам Лукашенко, он понимает «братьев-россиян», которые боятся потерять белорусов, передаёт агентство «БелТА».

При этом президент подчеркнул, что белорусы не желают, чтобы ими «понукали с запада». Таким образом он прокомментировал заявление министерства иностранных дел Франции. Оно охарактеризовало задержание претендентов на пост президента Белоруссии как нарушение международных обязательств. В Париже призвали Минск обеспечить гражданам свободу выражения своих позиций на демонстрациях.

Лукашенко в ответ напомнил, что в самой Франции еще продолжаются выступления «желтых жилетов». По словам президента, в условиях конкурентного противостояния, гражданам Белоруссии необходимо выстоять, не создавая проблем самим себе. Он рассчитывает, что к концу текущего года республика выберется на тот путь развития, по которому следовала всегда.

Ранее Александр Лукашенко объявил о завершении эпидемии коронавируса в Белоруссии.