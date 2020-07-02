Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Лукашенко попросил человеческого отношения от России 

Национальная Служба Новостей 41 минуту назад
Лукашенко попросил человеческого отношения от России
Фото: nsn.fm
Белоруссия не собирается убегать от России, однако хочет, чтобы к ней относились по-человечески. С таким заявлением президент республики Александр Лукашенко выступил на торжественном собрании по случаю Дня независимости. По словам Лукашенко, он понимает «братьев-россиян», которые боятся потерять белорусов, передаёт агентство «БелТА».
При этом президент подчеркнул, что белорусы не желают, чтобы ими «понукали с запада». Таким образом он прокомментировал заявление министерства иностранных дел Франции. Оно охарактеризовало задержание претендентов на пост президента Белоруссии как нарушение международных обязательств. В Париже призвали Минск обеспечить гражданам свободу выражения своих позиций на демонстрациях.
Лукашенко в ответ напомнил, что в самой Франции еще продолжаются выступления «желтых жилетов». По словам президента, в условиях конкурентного противостояния, гражданам Белоруссии необходимо выстоять, не создавая проблем самим себе. Он рассчитывает, что к концу текущего года республика выберется на тот путь развития, по которому следовала всегда.
Ранее Александр Лукашенко объявил о завершении эпидемии коронавируса в Белоруссии.
Видео дня. Асмус снова разделась во время видеочата в новом фильме
Национальная Служба Новостей: последние новости
Новости за ночь: На Украине рассказали о причинах боязни Киева возвращения Донбасса Новости за ночь: На Украине рассказали о причинах боязни Киева возвращения Донбасса Подарок или подлиза: Отношениям Саакашвили и Зеленского дали оценку Подарок или подлиза: Отношениям Саакашвили и Зеленского дали оценку В Белоруссии рассказали подробности плана интеграцией с Россией В Белоруссии рассказали подробности плана интеграцией с Россией
Комментарии
В мире , Политика , СНГ , Александр Лукашенко
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Я не понимаю»: Познер об обновленной Конституции РФ
«Я не понимаю»: Познер об обновленной Конституции РФ
Весь экипаж «Союза» погиб
Весь экипаж «Союза» погиб
Московский пенсионер отдал проституткам 1,2 млн рублей
Московский пенсионер отдал проституткам 1,2 млн рублей
Специалист рассказал об истинном характере сына Лукашенко
Специалист рассказал об истинном характере сына Лукашенко
Видео
Опубликовано видео пожара в доме на Тверской улице в Москве
00:24
Опубликовано видео пожара в доме на Тверской улице в Москве
Происшествия Новости Москвы
Швырнувшая ребенка воспитательница попала на видео
00:42
Швырнувшая ребенка воспитательница попала на видео
Происшествия
Спасение людей из пылающего микроавтобуса попало на видео
00:37
Спасение людей из пылающего микроавтобуса попало на видео
Происшествия Азия
Опубликовано видео метеора в небе над Токио
00:13
Опубликовано видео метеора в небе над Токио
В мире
Опубликовано видео с места обрушения здания в Нью-Йорке
00:27
Опубликовано видео с места обрушения здания в Нью-Йорке
Происшествия В мире
Инцидент с пробившей голову ребенку бутылкой попал на видео
00:13
Инцидент с пробившей голову ребенку бутылкой попал на видео
Происшествия
Пожар на Новорижском шоссе попал на видео
00:34
Пожар на Новорижском шоссе попал на видео
Лиса украла у москвичей панамку и штаны
00:14
Лиса украла у москвичей панамку и штаны
Новости Москвы
Опубликовано видео с места ДТП в Подмосковье
00:41
Опубликовано видео с места ДТП в Подмосковье
Момент падения дерева на машины попал на видео
00:34
Момент падения дерева на машины попал на видео
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение