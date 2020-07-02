Пока вы не уснули: правда об «убийце» Крымского моста 

100% обработано: ЦИК озвучил решение россиян
77,92% граждан России поддержали поправки, предложенные к внесению в Конституцию. Об этом свидетельствуют данные на сайте Центральной избирательной комиссии (ЦИК) России.
Путин дал поручение генпрокурору
Генеральный прокурор России Игорь Краснов разберется в ситуации с арестом бизнесмена Дмитрия Зотова. Такое поручение, как сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК, ему дал президент России Владимир Путин.
Названа проблема «убийцы Крымского моста»
mil.gov.ua
Попадание украинской ракетой «Нептун» грозит очень большими разрушениями. Об этом генеральный конструктор украинского конструкторского бюро «Луч» Олег Коростелев заявил YouTube-каналу Security Talks.
"Я не понимаю": Познер об обновленной Конституции РФ
Телеведущий Владимир Познер в эфире НСН заявил, что результат голосования по поправкам в Конституцию его не удивил.
В небе РФ едва не столкнулись Airbus A320 и Boeing 777
Два пассажирских самолета едва не столкнулись в небе над Россией. Об этом сообщает телеграм-канал «112».
"Помогите!": вдова Проскурина обратилась к Путину
Вдова Виктора Проскурина Ирина Хонда попросила президента России Владимира Путина помочь организовать прощание с актером. Свое обращение она опубликовала в Facebook.
Собянин объяснил присоединение новых территорий к Москве
Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что новые территории были присоединены к столице для борьбы с маятниковой миграцией. Об этом глава города рассказал в своем блоге.
«Третий ранг»: подробности ЧП на Тверской
Пожару в доме на Тверской улице в центре Москвы присвоен третий ранг сложности. Об этом сообщает телеграм-канал «Мэш».
"Спасибо вам большое": Путин поблагодарил россиян
Президент России Владимир Путин 2 июля обратился к россиянам, поблагодарив их за участие в голосовании по поправкам к Конституции.
Почему возвращение Донбасса пугает Киев
Alexander Rekun/Global Look Press
Экс-депутат Верховной Рады Евгений Мураев заявил, что нынешнему руководству Украины не нужен Донбасс. Об этом он рассказал в эфире канала «Наш», отрывок его выступления опубликован на YouTube.