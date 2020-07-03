Трампа уличили в желании сделать что угодно для Путина 

Макфол уличил американского лидера в желании сделать что угодно для российского президента. По мнению бывшего посла, по этой причине американский лидер отвергал вмешательство России в выборы 2016-го, не критиковал присоединение Крыма и сократил военный контингент США в Сирии.

Он подчеркнул, что в ответ на «подарки Путину» Трамп не получил ничего. Бывший посол указал, что Москва не помогла Вашингтону в борьбе с «Талибаном», не освободила американца Пола Уилана из московской тюрьмы и не предоставила США никаких привлекательных торговых сделок.

При этом Путин, по словам Макфола, видит в Вашингтоне «своего главного врага». «Он боится наших демократических ценностей; считает, что мы активно продвигаем эти ценности, чтобы подрывать автократов, в том числе его самого; и питает отвращение к либеральному международному порядку, который, по его мнению, служит американской гегемонии и ослабляет Россию», — утверждает он.

The New York Times 26 июня со ссылкой на спецслужбы сообщила, что российская военная разведка тайно предлагала оплатить убийство американских военнослужащих. Таким образом Москва якобы хотела сорвать мирные переговоры США с талибами, говорится в публикации. В России обвинения назвали безосновательными. Достоверность сведений затруднились подтвердить и различные американские структуры.