Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Трампа уличили в желании сделать что угодно для Путина 

Lenta.ru и ещё 1 1 час назад
Трампа уличили в желании сделать что угодно для Путина
Фото: Reuters
Президент США Дональд Трамп не реагирует на обвинения в адрес России, которой приписывают сговор с боевиками радикального движения «Талибан» (запрещено в РФ), потому что «пытается подружиться» с российским коллегой Владимиром Путиным. Об этом говорится в колонке бывшего посла США в России Майкла Макфола для The Washington Post.
Макфол уличил американского лидера в желании сделать что угодно для российского президента. По мнению бывшего посла, по этой причине американский лидер отвергал вмешательство России в выборы 2016-го, не критиковал присоединение Крыма и сократил военный контингент США в Сирии.
Он подчеркнул, что в ответ на «подарки Путину» Трамп не получил ничего. Бывший посол указал, что Москва не помогла Вашингтону в борьбе с «Талибаном», не освободила американца Пола Уилана из московской тюрьмы и не предоставила США никаких привлекательных торговых сделок.
При этом Путин, по словам Макфола, видит в Вашингтоне «своего главного врага». «Он боится наших демократических ценностей; считает, что мы активно продвигаем эти ценности, чтобы подрывать автократов, в том числе его самого; и питает отвращение к либеральному международному порядку, который, по его мнению, служит американской гегемонии и ослабляет Россию», — утверждает он.
The New York Times 26 июня со ссылкой на спецслужбы сообщила, что российская военная разведка тайно предлагала оплатить убийство американских военнослужащих. Таким образом Москва якобы хотела сорвать мирные переговоры США с талибами, говорится в публикации. В России обвинения назвали безосновательными. Достоверность сведений затруднились подтвердить и различные американские структуры.
Видео дня. Бузова похвасталась элитной квартирой за 120 млн рублей
Последние новости
В Минздраве объяснили рост числа онкологических заболеваний в России В Минздраве объяснили рост числа онкологических заболеваний в России Обновлена статистика по заражению коронавирусом в Москве Обновлена статистика по заражению коронавирусом в Москве В России зафиксировали 6718 новых случаев заражения коронавирусом В России зафиксировали 6718 новых случаев заражения коронавирусом
Комментарии 1
В мире , Политика , Выборы на Украине , Санкции , Война в Сирии , Крым наш , Советники Путина , Убийство , Майкл Макфол , Дональд Трамп , Владимир Путин , Талибан , Washington Post , New York Times , США
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Харламов пошутил про развод с Асмус
Харламов пошутил про развод с Асмус
«Я не понимаю»: Познер об обновленной Конституции РФ
«Я не понимаю»: Познер об обновленной Конституции РФ
Трампа уличили в инцесте
Трампа уличили в инцесте
«В Германии вновь накаляется атмосфера»"
«В Германии вновь накаляется атмосфера»"
Видео
Опубликовано видео задержания исламистов сотрудниками ФСБ
00:35
Опубликовано видео задержания исламистов сотрудниками ФСБ
Происшествия
Горящая незаконная врезка в газопроводе попала на видео
00:27
Горящая незаконная врезка в газопроводе попала на видео
Происшествия Пожары
Опубликовано видео пожара в доме на Тверской улице в Москве
00:24
Опубликовано видео пожара в доме на Тверской улице в Москве
Происшествия Новости Москвы
Швырнувшая ребенка воспитательница попала на видео
00:42
Швырнувшая ребенка воспитательница попала на видео
Происшествия
Спасение людей из пылающего микроавтобуса попало на видео
00:37
Спасение людей из пылающего микроавтобуса попало на видео
Происшествия Азия
Опубликовано видео метеора в небе над Токио
00:13
Опубликовано видео метеора в небе над Токио
В мире
Опубликовано видео с места обрушения здания в Нью-Йорке
00:27
Опубликовано видео с места обрушения здания в Нью-Йорке
Происшествия В мире
Инцидент с пробившей голову ребенку бутылкой попал на видео
00:13
Инцидент с пробившей голову ребенку бутылкой попал на видео
Происшествия
Пожар на Новорижском шоссе попал на видео
00:34
Пожар на Новорижском шоссе попал на видео
Лиса украла у москвичей панамку и штаны
00:14
Лиса украла у москвичей панамку и штаны
Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение