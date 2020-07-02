Генсек ООН предупредил о новой опасности

Некоторые террористические группировки рассматривают пандемию как свое тактическое преимущество, поскольку внимание государств отвлечено на борьбу с распространением коронавируса, заявил генсек ООН Антониу Гутерриш , выступая на проходящем по видеосвязи заседании Совета Безопасности ООН по поддержанию мира и стабильности в условиях пандемии коронавируса.

По его словам, в отдельных регионах "участники конфликтов — в том числе террористические и экстремистские группы — рассматривают возникшую из-за пандемии нестабильность как тактическое преимущество".

Так, в Сомали исламистская террористическая группировка "Аш-Шабаб" продолжает совершать нападения, причем на их периодичность никак не повлияло распространения коронавируса, отметил он. "Более того, есть риск, что "Аш-Шабаб" может расширить насильственные действия, пока силы безопасности вынуждены сосредоточиться на пандемии", — предупредил генсек.

Кроме того, "в некоторых странах хрупкие мирные процессы могут быть сорваны в результате кризиса, особенно если от них будет отвлечено внимание международного сообщества", указал Гутерриш.