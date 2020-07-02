Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Генсек ООН предупредил об опасности роста террористической угрозы на фоне пандемии 

ТАСС и ещё 1 3 часа назад
Генсек ООН предупредил о новой опасности
Фото: Reuters
Некоторые террористические группировки рассматривают пандемию как свое тактическое преимущество, поскольку внимание государств отвлечено на борьбу с распространением коронавируса, заявил генсек ООН Антониу Гутерриш, выступая на проходящем по видеосвязи заседании Совета Безопасности ООН по поддержанию мира и стабильности в условиях пандемии коронавируса.
По его словам, в отдельных регионах "участники конфликтов — в том числе террористические и экстремистские группы — рассматривают возникшую из-за пандемии нестабильность как тактическое преимущество".
Так, в Сомали исламистская террористическая группировка "Аш-Шабаб" продолжает совершать нападения, причем на их периодичность никак не повлияло распространения коронавируса, отметил он. "Более того, есть риск, что "Аш-Шабаб" может расширить насильственные действия, пока силы безопасности вынуждены сосредоточиться на пандемии", — предупредил генсек.
Кроме того, "в некоторых странах хрупкие мирные процессы могут быть сорваны в результате кризиса, особенно если от них будет отвлечено внимание международного сообщества", указал Гутерриш.
"Например, в Дарфуре пандемия и другие вызовы привели к неоднократному продлению дедлайна для завершения Джубского мирного процесса", — сказал он.
Видео дня. Асмус снова разделась во время видеочата в новом фильме
ТАСС: последние новости
Меркель: ЕС в ситуации с коронавирусом столкнулся с серьезнейшим вызовом в своей истории Меркель: ЕС в ситуации с коронавирусом столкнулся с серьезнейшим вызовом в своей истории Суд Киева объявил перерыв до 8 июля в избрании меры пресечения для Порошенко Суд Киева объявил перерыв до 8 июля в избрании меры пресечения для Порошенко Лукашенко заявил, что белорусы не собираются бежать от России Лукашенко заявил, что белорусы не собираются бежать от России
Комментарии
В мире , Ближний Восток , Антониу Гутерриш , Совбез ООН , ООН , Аш-Шабаб
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Я не понимаю»: Познер об обновленной Конституции РФ
«Я не понимаю»: Познер об обновленной Конституции РФ
Весь экипаж «Союза» погиб
Весь экипаж «Союза» погиб
Московский пенсионер отдал проституткам 1,2 млн рублей
Московский пенсионер отдал проституткам 1,2 млн рублей
Специалист рассказал об истинном характере сына Лукашенко
Специалист рассказал об истинном характере сына Лукашенко
Видео
Опубликовано видео пожара в доме на Тверской улице в Москве
00:24
Опубликовано видео пожара в доме на Тверской улице в Москве
Происшествия Новости Москвы
Швырнувшая ребенка воспитательница попала на видео
00:42
Швырнувшая ребенка воспитательница попала на видео
Происшествия
Спасение людей из пылающего микроавтобуса попало на видео
00:37
Спасение людей из пылающего микроавтобуса попало на видео
Происшествия Азия
Опубликовано видео метеора в небе над Токио
00:13
Опубликовано видео метеора в небе над Токио
В мире
Опубликовано видео с места обрушения здания в Нью-Йорке
00:27
Опубликовано видео с места обрушения здания в Нью-Йорке
Происшествия В мире
Инцидент с пробившей голову ребенку бутылкой попал на видео
00:13
Инцидент с пробившей голову ребенку бутылкой попал на видео
Происшествия
Пожар на Новорижском шоссе попал на видео
00:34
Пожар на Новорижском шоссе попал на видео
Лиса украла у москвичей панамку и штаны
00:14
Лиса украла у москвичей панамку и штаны
Новости Москвы
Опубликовано видео с места ДТП в Подмосковье
00:41
Опубликовано видео с места ДТП в Подмосковье
Момент падения дерева на машины попал на видео
00:34
Момент падения дерева на машины попал на видео
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение