Шестнадцать европейских банков создадут новую платежную систему 

Новая система мгновенного перевода платежей будет создана в Европе под эгидой 16 финансовых учреждений из пяти стран ЕС . Об этом сообщается в их совместном коммюнике, опубликованном в четверг.

Бельгии, Испании, Франции и "Сегодня группа из 16 крупных европейских банков из Германии Нидерландов приступили к работе над запуском будущей Европейской платежной инициативы (EPI)", — гласит общее заявление. Согласно ему, в первую очередь это решение будет "сосредоточено на проведении мгновенных платежей", в частности напрямую с карты на карту (P2P). Авторы заявления обещают, что эта система станет "новым стандартом платежей для европейских потребителей и коммерсантов по всем типам транзакций", включая платежи в магазинах и снятие наличных, а также международные переводы.

Отмечается, что "решения в области цифровых платежей, существующие сейчас в Европе, фрагментированы", поэтому граждане европейских государств все еще не могут совершать их повсюду". Представители финансовых учреждений указывают на обострившуюся необходимость такого решения в свете карантинного кризиса. Система же, создаваемая в рамках EPI, по их словам, не только позволит снять ряд ограничений, но и "внесет вклад в укрепление единого рынка и европейской цифровой стратегии".

"Начало фазы воплощения проекта будет ознаменовано открытием в ближайшие недели в Брюсселе временной организации, которая будет определять выполняемые задачи, в частности, завершение технической и операционной дорожной карты и начало работ по внедрению системы для достижения наилучшего пользовательского опыта, — говорится в заявлении. — EPI должна начать работу в 2022 году".