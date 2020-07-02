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ЕС и Британия прервали переговоры по Brexit 

Деловая газета «Взгляд» и ещё 4 1 час назад
ЕС и Британия прервали переговоры по Brexit
Фото: РИА Новости
Евросоюз и Британия досрочно прекратили раунд переговоров о будущих отношениях после Brexit из-за разногласий, сообщил информированный источник в Еврокомиссии.
«Было принято совместное с британской стороной решение об отмене переговоров в пятницу», — сообщил источник ТАСС.
По его словам, между ЕС и Британией сохраняются существенные разногласия после четырех дней очных переговоров.
В апреле дипломатические источники в ЕС говорили, что переговоры между Евросоюзом и Британией по отношениям после Brexit зашли в тупик.
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В мире , ЕС , Еврокомиссия , Деловая газета "Взгляд" , ИТАР-ТАСС
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