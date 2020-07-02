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В Британии выследили крупную преступную группировку 

РИА Новости 2 часа назад
В Британии выследили крупную преступную группировку
Фото: РИА Новости
Национальное агентство по борьбе с преступностью Великобритании (NCA) совместно с полицией и международными партнерами выследили преступную организованную группировку, члены которой общались и планировали свою деятельность через защищенный сервис по обмену сообщениями EncroChat, говорится в заявлении NCA.
Защищенный канал EncroChat, обеспечивающий обмен сообщениями между пользователями без привязки аккаунтов к номерам мобильных телефонов или электронной почты, стал основным инструментом связи для преступной группировки. Взломав платформу, правоохранительные органы получили доступ к сообщениям 60 тысяч пользователей мессенджера, включая около 10 тысяч клиентов в Великобритании.
В результате масштабной операции, получившей название Venetic, которая велась в нескольких странах Европы с 2016 года, были задержаны 746 участников международной преступной группировки, изъято более 54 миллионов фунтов стерлингов наличности, 77 единиц огнестрельного оружия, наркотические вещества, а также 55 дорогостоящих автомобилей и 73 дорогих наручных часов.
Также стражам правопорядка в ходе спецоперации удалось предотвратить преступления по похищению людей и другие правонарушения в Великобритании.
В июне, когда мессенджер обнаружил взлом системы, он отправил сообщения пользователям с рекомендацией немедленно избавиться от телефонов, отметили в NCA.
"Эта операция демонстрирует, что преступникам не сойдет с рук использование зашифрованных устройств для подготовки гнусных преступлений… Я поздравляю NCA и партнеров с этим значительным достижением", — прокомментировала результаты операции министр внутренних дел Великобритании Прити Пател.
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Комментарии
В мире , МВД , Великобритания
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