«Шароварные дебилы»: депутат Рады о властях Украины

Надругательство какое-то над страной. Вот эти шароварные дебилы довели нас до того, что мы сегодня реально на грани распада и уничтожения, потому что страна не может выживать, о людях вообще никто не думает, — отметил нардеп в эфире телеканала «112 Украина».

Рабинович пояснил, что сейчас наблюдается кризис управления в государстве, поскольку во главе правительства стоит «нездоровый» премьер, который не знает, что делать, а президента Владимира Зеленского в последнее время видели «только в кино».

Нардеп припомнил, что Украина не попала в список стран, для жителей которых Евросоюз с 1 июля открыл границы. По мнению Рабиновича, данная ситуация может продлиться долго. «Вишенкой на торте» в данной ситуации является дело экс-президента Петра Порошенко , который всё ещё на свободе, считает Рабинович.

Он также раскритиковал обсуждение в Раде легализации игорного бизнеса на Украине и заявил, что власти готовят срыв местных выборов в 2020 году, «чтобы спасти себя». Нардеп уверен, что это «очень и очень плохо кончится».