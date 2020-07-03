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«Шароварные дебилы»: депутат Рады рассказал, кто довёл Украину до краха 

News.ru и ещё 1 31 минуту назад
«Шароварные дебилы»: депутат Рады о властях Украины
Фото: РИА Новости
Власти Украины довели страну до грани распада и уничтожения. Об этом заявил депутат Верховной рады, сопредседатель партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Вадим Рабинович.
Надругательство какое-то над страной. Вот эти шароварные дебилы довели нас до того, что мы сегодня реально на грани распада и уничтожения, потому что страна не может выживать, о людях вообще никто не думает, — отметил нардеп в эфире телеканала «112 Украина».
Рабинович пояснил, что сейчас наблюдается кризис управления в государстве, поскольку во главе правительства стоит «нездоровый» премьер, который не знает, что делать, а президента Владимира Зеленского в последнее время видели «только в кино».
Нардеп припомнил, что Украина не попала в список стран, для жителей которых Евросоюз с 1 июля открыл границы. По мнению Рабиновича, данная ситуация может продлиться долго. «Вишенкой на торте» в данной ситуации является дело экс-президента Петра Порошенко, который всё ещё на свободе, считает Рабинович.
Он также раскритиковал обсуждение в Раде легализации игорного бизнеса на Украине и заявил, что власти готовят срыв местных выборов в 2020 году, «чтобы спасти себя». Нардеп уверен, что это «очень и очень плохо кончится».
Ранее NEWS.ru сообщал, что Вадим Рабинович выступил с резкой критикой партии сторонников Владимира Зеленского «Слуга народа» и обвинил её членов в предательстве. Поводом для заявления стало выступление депутата от фракции президентской партии Галины Третьяковой, которая заявила, что в бедных семьях рождаются дети «низкого качества». Рабинович отметил, что власти предали избирателей, страну и прощения им не будет.
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В мире , Украина , Законопроекты , Партия Зеленского , Вадим Рабинович , Петр Порошенко , Владимир Зеленский , Галина Третьякова , ЕС , Верховная Рада
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