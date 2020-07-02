Украина собралась получать разведданные НАТО о Крыме

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«Новый статус предоставит членство Украины в программе расширенных возможностей НАТО. Как раз один из двух ключевых элементов — это доступ к новым учениям с союзниками и углубленное взаимодействие между разведками стран-членов НАТО. Чем больше разведывательных данных, тем лучше», — пояснил министр в интервью «Крым. Реалии».

По его словам, тогда можно составить более объективную картину и «более эффективными могут быть принимаемые решения».

Кулеба также заявил, что Украина сможет это использовать относительно Крыма.

«Может повлиять так, что мы будем лучше проинформированы о ситуации, которая разворачивается в Крыму», — отметил он.

Ранее командующий украинской операцией объединенных сил Сергей Наев заявил, что вооруженные силы Украины повышают боевые возможности в направлении Крыма.