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МИД Украины собрался получать разведданные НАТО о Крыме 

Деловая газета «Взгляд» 52 минуты назад
Украина собралась получать разведданные НАТО о Крыме
Фото: globallookpress.com
Новый статус Украины в НАТО дает широкие возможности, в частности, позволит получать более конкретную информацию о ситуации в Крыму, заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.
«Новый статус предоставит членство Украины в программе расширенных возможностей НАТО. Как раз один из двух ключевых элементов — это доступ к новым учениям с союзниками и углубленное взаимодействие между разведками стран-членов НАТО. Чем больше разведывательных данных, тем лучше», — пояснил министр в интервью «Крым. Реалии».
По его словам, тогда можно составить более объективную картину и «более эффективными могут быть принимаемые решения».
Кулеба также заявил, что Украина сможет это использовать относительно Крыма.
«Может повлиять так, что мы будем лучше проинформированы о ситуации, которая разворачивается в Крыму», — отметил он.
Ранее командующий украинской операцией объединенных сил Сергей Наев заявил, что вооруженные силы Украины повышают боевые возможности в направлении Крыма.
Накануне представитель главного управления разведки минобороны Украины Вадим Скибицкий заявил о возможности «вторжения» российских военных со стороны Крыма. На полуострове назвали эти слова провокацией.
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Комментарии
В мире , Армия , Украина , Сергей Наев , Дмитрий Кулеба , Вадим Скибицкий , Министерство обороны , МИД , НАТО , Республика Крым
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