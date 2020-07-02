Китай отреагировал на голосование в России

Китай уважает выбор, сделанный гражданами России в ходе голосования по вопросу внесения изменений в Конституцию РФ. Об этом заявил в четверг на брифинге официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь.

"Общероссийское голосование по вопросу внесения изменений в Конституцию РФ, являясь одним из важнейших событий в российском политическом календаре, прошло слаженно. Результаты, опубликованные Центральной избирательной комиссией (ЦИК) РФ, отражают выбор граждан России", — заявил дипломат.

"Будучи дружественным соседом Российской Федерации и всеобъемлющим стратегическим партнером в новую эпоху, КНР всегда будет уважать выбор и путь развития, сделанный гражданами России, и поддерживать усилия РФ по реализации стабильного и устойчивого социально-экономического развития", — подчеркнул он.