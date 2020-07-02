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МИД КНР: Китай уважает выбор россиян на голосовании по поправкам к Конституции РФ 

ТАСС 2 часа назад
Китай отреагировал на голосование в России
Фото: РИА Новости
Китай уважает выбор, сделанный гражданами России в ходе голосования по вопросу внесения изменений в Конституцию РФ. Об этом заявил в четверг на брифинге официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь.
"Общероссийское голосование по вопросу внесения изменений в Конституцию РФ, являясь одним из важнейших событий в российском политическом календаре, прошло слаженно. Результаты, опубликованные Центральной избирательной комиссией (ЦИК) РФ, отражают выбор граждан России", — заявил дипломат.
"Будучи дружественным соседом Российской Федерации и всеобъемлющим стратегическим партнером в новую эпоху, КНР всегда будет уважать выбор и путь развития, сделанный гражданами России, и поддерживать усилия РФ по реализации стабильного и устойчивого социально-экономического развития", — подчеркнул он.
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В мире , Общество , МИД , Центризбирком России , Китай
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