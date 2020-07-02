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Китай оценил выбор россиян на голосовании по Конституции 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Китай оценил выбор россиян на голосовании
Фото: РИА Новости
Пекин уважает выбор, сделанный россиянами в ходе голосования по вопросу внесения изменений в Конституцию, заявил официальный представитель МИД Китая Чжао Лицзянь.
«Общероссийское голосование по вопросу внесения изменений в Конституцию России, являясь одним из важнейших событий в российском политическом календаре, прошло слаженно. Результаты, опубликованные Центральной избирательной комиссией РФ, отражают выбор граждан России», — заявил дипломат, передает ТАСС.
Он добавил, что Китай, будучи дружественным соседом России и всеобъемлющим стратегическим партнером в новую эпоху, «всегда будет уважать выбор и путь развития, сделанный гражданами России, и поддерживать усилия РФ по реализации стабильного и устойчивого социально-экономического развития».
Ранее генсекретарь кабинета министров Японии Есихидэ Суга заявил, что Токио не меняет своей позиции по вопросу южных Курильских островов и заключения мирного договора в связи с голосованием в России по внесению изменений в Конституцию.
В четверг ЦИК России обработал 100% протоколов общероссийского голосования по поправкам в Конституцию. За поправки проголосовали 77,92% граждан России, против — 21,27%. Явка на голосовании по поправкам к Конституции составила 65%.
Голосование продолжалось неделю, а отдать голос можно было не только на обычных участках, но и на придомовых территориях, на дому и даже рядом с дачей (воспользовавшись механизмом «Мобильный избиратель»). Москвичи и жители Нижегородской области могли принять участие в электронном голосовании.
Эксперты указали на тотальную победу сторонников поправок и организаторов кампании, которые «попали в резонанс с Россией». Состоявшимся голосование признали и представители оппозиции.
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Комментарии
В мире , Общество , МИД , Центризбирком России , ИТАР-ТАСС , Китай
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