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В Германии оценили сообщения о «сговоре» России с талибами 

Деловая газета «Взгляд» 58 минут назад
«В Германии вновь накаляется атмосфера»"
Фото: Reuters
«Из-за провокации разведок немецкое правительство вновь оказалось в положении оправдывающегося. Это может помешать сближению Европы с Россией», — заявил газете ВЗГЛЯД немецкий политолог Александр Рар, комментируя сообщения американских СМИ и политиков о якобы сговоре Москвы с запрещенным в России движением «Талибан».
«Всякий раз, когда кем-то на Западе предпринимаются попытки нормализовать отношения с Россией — кто-то другой нажимает на определенные кнопки и включает провокации со стороны спецслужб», — рассказал Александр Рар.
По словам собеседника, в данном случае игра ведется «не только против президента США, но и против Германии, которая в ближайшее время начнет президентствовать в Европейском Союзе».
Политолог отметил, что американские и британские СМИ, публикуя информацию о якобы «сговоре» России с талибами, работают в связке. А затем их материалы перепечатываются в прессе Германии и Франции».
«Из-за этого в Германии вновь накаляется атмосфера, потому что многие люди привыкли доверять СМИ. Других источников информации нет. А пресса пишет, что Россия якобы раздает деньги головорезам из Афганистана. И такие публикации могут помешать сближению Европы с Москвой», — полагает Рар.
Собеседник также отменил, что немецкое правительство вновь оказалось в положении оправдывающегося. «Журналисты говорят: „Вот данные разведки, вот данные СМИ — вы что, не верите им?“. И создается впечатление, что с Россией постоянно что-то не в порядке. Этот нарратив имеет постоянный характер, и Москве стоит защищаться активнее», — добавил Рар.
В то же время эксперт заметил, что заявлениям о сговоре не поверил даже президент Дональд Трамп. «Это говорит о многом. Но если разные разведки начинают запускать фальшивки — это может привести к удручающим последствиям, как было в случае войны в Ираке», — заключил Рар.
Ранее спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси заявила, что Вашингтон должен немедленно ввести санкции против России за то, что Москва якобы «сговорилась» с радикальным движением «Талибан» (запрещено в России).
Напомним, издание New York Times выступило с утверждением, что Москва, по мнению разведки США, якобы «предлагала боевикам деньги за убийства военных из сил коалиции в Афганистане».
Позже Трамп заявил, что слухи о «сговоре» России с «Талибаном» являются обманом со стороны газет и демократов.
«Из того, что я слышал, а слышу я хорошо, многие люди в разведке считают, что этого вообще не было. Если бы это происходило, то и русские услышали бы об этом, и другие причастные услышали бы об этом», — отметил президент США.
Российский МИД назвал фальшивкой статью о «сговоре» России с талибами.
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В мире , Александр Рар , Дональд Трамп , МИД , ЕС , Талибан , Конгресс США , Деловая газета "Взгляд" , Германия , Москва , США
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