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Около офиса Зеленского третий день протестуют шахтеры 

Газета.Ru 1 час назад
3 дня протестуют шахтеры около офиса Зеленского
Фото: РИА Новости
В Киеве около офиса президента Украины Владимира Зеленского третий день протестуют шахтеры, требующие выплатить задолженность по заработной плате, пишет РИА "Новости".
"Начался третий день Всеукраинской бессрочной акции протеста шахтеров. Сейчас у офиса президента", — приводятся слова главы Независимого профсоюза горняков Михаила Волынца.
Горняки сидят на земле и стучат касками. Некоторые держат флаги профсоюза и плакаты с призывом дать работу и не уничтожать угольную отрасль.
Днем раньше протестующие хотели разбить палатки рядом с офисом Зеленского, но правоохранители не позволили это сделать. После началась потасовка.
Также к шахтерам вышла заместитель главы офиса президента Юлия Ковалив. Она заявила, что задолженность по заработной плате, которая накопилась с начала года, уже должна была быть погашена.
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В мире , Владимир Зеленский , РИА Новости , Киев
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