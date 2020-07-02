«США охватило санкционное безумие»

Америка лишь усугубляет своё международное положение, безнаказанно вводя санкции против целого ряда стран, считает политолог Алексей Мухин . Об этом он заявил 2 июля корреспонденту ИА REGNUM. Так он прокомментировал слова спикера Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси, которая сказала, что против РФ необходимо «незамедлительно» ввести санкции в связи с якобы сговором российских спецслужб с боевиками террористической группировки «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Афганистане

«Мы имеем дело с попытками переложить с больной головы на здоровую, — сказал Мухин. — Ситуация в Афганистане для США сейчас аховая, и им необходимо сейчас накидать побольше информационных поводов, которые отвлекут внимание публики. А противники Трампа пытаются воспользоваться данным обстоятельством в своих узких политических целях. США безнаказанно вводят санкции в отношении целого ряда стран, усугубляя ситуацию для самих себя. Совершенно очевидно, что и Китай, и Россия, и Иран, и сейчас уже европейские страны стали с большим недоверием относиться к тому образу действий, который практикуют США. Речь идёт не только об оппонентах США, но и об их партнёрах».

Такое «санкционное безумие», как пояснил политолог, ведёт в никуда, но, «к счастью», в США этого не понимают и лишь усугубляют ситуацию.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, по словам Пелоси, президент США Дональд Трамп «пренебрёг своим долгом» и не предпринял должных мер для того, чтобы защитить американских военных, хотя, как считает Пелоси, был проинформирован о существующих подозрениях в отношении действий России.