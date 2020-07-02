«Тайная вечеря»: как Иисус стал черным

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Картина «Тайная вечеря» с черным Иисусом заменит традиционную сцену Рождества Христова в соборе святого Альбана IX века в знак солидарности с движением Black Lives Matter («Жизни черных тоже важны»).

Настоятель согласился установить трехметровую картину на алтаре, признав, что церковь не в том положении, чтобы проповедовать о расовой справедливости.

Картина «Тайная вечеря» воссоздает знаменитую фреску 15-го века, только для образа Христа позировал натурщик с Ямайки

We’re grateful to @Lorna_May_ for her painting of A Last Supper, which’ll be displayed from Saturday 4 July. In the painting Jesus is a black man, so calls us to ‘look with fresh eyes at something you think you know’. #BlackLivesMatter

➡️ https://t.co/BEOoWJxPqO pic.twitter.com/JscUJ6NM4q— St Albans Cathedral (@StAlbansCath) June 30, 2020

«Мы благодарны Лорне Мэй за ее картину «Тайная вечеря», которая будет выставляться с субботы 4 июля. На ней Иисус — чернокожий, и это призыв взглянуть свежим взглядом на то, что вам кажется хорошо знакомым».

Не прошло и недели, как архиепископ Кентерберийский призвал Англиканскую церковь пересмотреть образ белого Христа.

Джастин Уэлби (Justin Welby) считает, что христиане должны принять образы Иисуса как чернокожего, китайца или человека с ближневосточной внешностью.

В русле этой философии собор святого Альбана в Хартфордшире установит в алтаре картину, которая бросает вызов «западному мифу», что Иисус выглядел по-европейски.

Картина заменит триптих Рождества с изображением Девы Марии и Младенца в окружении пастухов и волхов до октября.

Образ Христа Лорна Мэй Уодсворт (Lorna May Wadsworth) рисовала с модели ямайского происхождения Тафари Хайндза (Tafari Hinds) и утверждает, что он вышел не менее точным, чем традиционные изображения.

Картина известной художницы в прошлом году угодила в газетные заголовки, когда ее прострелили из пневматического оружия — предположительно, это сделали противники ее трактовки образа Христа.

Однако этот беспардонный акт вандализма настоятеля собора не смутил: картину решили поместить на почетное место в знак солидарности с Black Lives Matter.

Настоятель собора преподобный доктор Джеффри Джон (Jeffrey John) сказал:

«Церковь не в том положении, чтобы проповедовать о справедливости, расовой или иной».

«Черные жизни важны, вот почему мы превратили алтарь в место для размышлений и молитв, а его центром, его сердцем станет картина Лорны».

Уодсворт сказала:

«Когда я писала «Тайную Вечерю», то задумалась, каким мы привыкли видеть Иисуса.

Эксперты сходятся в том, что у него была ближневосточная внешность, но европейские художники веками изображали его на свой манер».

«Я выбрала на роль Иисуса модель с Ямайки Тафари Хайндза, чтобы опровергнуть укоренившийся западный стереотип, будто у него были светлые волосы и голубые глаза».

«Моя версия ничуть не менее точна, чем леонардовская, где у него черты флорентийца».

«И еще я знаю по предыдущим портретам Тафари, что в его выражении есть что-то, что трогает людей и берет их за душу. И я бы хотела, чтобы мой Иисус воплощал в себе именно эти качества».

Как и большинство культовых сооружений Британии, собор святого Альбана или Сент-Олбанс, один из старейших соборов страны, на время карантина был закрыт.

15 июня он открылся для частных молитв, и 4 июля он снова встретит верующих и туристов, когда Борис Джонсон , как ожидается, объявит очередную волну послаблений. В этот день посетители увидят «Тайную вечерю» уже на алтаре.

На прошлой неделе архиепископ Кентерберийский заявил, что Англиканская церковь должна пересмотреть свое представление об белом Иисусе.

В ответ на вопрос в эфире «Би-би-си», стоит ли западной церкви пересмотреть свой образ Иисуса, он, не задумываясь, ответил:

«Да, конечно — что Бог был белым… Если вы пройдетесь по церквям всего мира, белого Иисуса вы не найдете».

«Вы увидите черного Иисуса, китайского Иисуса, ближневосточного Иисуса — который, конечно, самый точный — даже фиджийского Иисуса».

Уэлби подчеркнул, что он отнюдь не призывает «выбросить» прошлое, предлагает более сбалансированную картину, чтобы подчеркнуть «всесветность» Христа.

Он добавил:

«Иисуса изображают по-разному из-за разницы культур, языков и представлений».

«И я не думаю, что лучший способ — выбросить все прошлое. Но если сказать: «Это не настоящий Иисус, это не тот, кому мы поклоняемся», это будет напоминание о всесветности Бога вочеловечившегося.

Кроме того, Архиепископ пообещал, что Кентерберийский собор рассмотрит свои статуи на предмет допустимости.

В 2015 году судебный антрополог на пенсии Ричард Нив (Richard Neave) воссоздал лицо «Иисуса», изучая черепа древних семитов современными методами судебной экспертизы.

На его портрете у Сына Божьего широкое загорелое лицо, темные глаза, густая борода и короткие вьющиеся волосы.

Вероятно, это типичная внешность евреев, живших в районе Галилеи на севере Израиля.

Доктор Нив подчеркнул, что это — портрет современника и земляка Иисуса, но некоторые эксперты сочли, что он гораздо точнее, чем картины великих мастеров.

В отсутствие скелета или останков, по которым можно точно опознать Иисуса, или подробных описаний внешности в Новом Завете, многие классические изображения основывались либо на внешности современников, либо на слухах.

Нив воспользовался культурными и археологическими данными, а также методами криминологической экспертизы и антропологических исследований.

На основе событий в Гефсиманском саду, описанных в Новом Завете в Евангелии от Матфея, его команда заключила, что у Иисуса была типичная внешность семитов-галилеян его эпохи.

Нив писал, что Иисус был похож на своих учеников.

Доктор Нив и его команда сделали рентгеновские снимки трех семитских черепов той эпохи, ранее найденных израильскими археологами.

«Тайная вечеря»: расстрелянный римейк шедевра Да Винчи

Лорна Мэй Уодсворт начала писать «Тайную вечерю» в ноябре 2008 года и закончила ее за пять месяцев.

Для образа Иисуса позировал манекенщик Тафари Хайндз, а апостолами стали «симпатичые» молодые актеры — чтобы вдохнуть в классический образ новую жизнь.

Некоторое время картина висела в церкви Святого Мартина «что в полях» на Трафальгарской площади, а затем отправилась в церковь Святого Георгия в Глостершире.

В 2019 году она переехала в Шеффилд, но там Уодсворт заметила, что картина повреждена.

Позже подтвердилось, что отверстие в правом плече Иисуса проделано из пневматического оружия.

Уодсворт тогда сказала:

«Должно быть, это какое-то богохульство. Я была в шоке все выходные, едва сдерживала слезы».

Комментарии читателей:

ericjackson

Совсем не удивлюсь, если в ближайшие дни выяснится, что Бетховен, Шекспир, Пикассо, Эйнштейн и Мать Тереза тоже были черные.

И принцесса Диана тоже! sarah g

BrynD

Иисус был цветным. Белые считают, что он был белый из привилегии. Опять это их высокомерие.

А я вот думаю, что Иисус не был ни черным, ни белым, он был еврей, ну или, возможно, араб. Chester 123

Your average bloke

Какая нелепица — эта страна и ее некогда уважаемые институты превратились в посмешище.

green shirt

Иисусу, небось, надоело, что его вечно рисуют белым европейцем.

Britespark

А что, справедливо. Если вы христианин, настоящий христианин, то вы точно за.

Iamalive

Честно говоря, это гораздо больше похоже на правду, чем тот типичный Иисус, которого мы везде видим.

M A V,

По мне это совершенно лишнее, и это при том, что я и близко не религиозен.

Kernow Bys Vyken

Но Иисус не был черным, он был с Ближнего Востока, это просто дурость!

The Truth

Мир смеется над нами из-за Брексита и ковида, а не из-за нашего гражданского сознания.

Jerry

Что, черт возьми, у нас в стране происходит, а?

Inevitablybanned

Происходит вот что: готовится предлог для уничтожения христианства и всех его последователей, чтобы можно было создать корпоративное мировое правительство. Вот конечная цель всего последнего века. Бойтесь тех, кто называет это «просветлением». Эта чертовщина — послание для своих.

Глобалисты пытаются уничтожить западную демократию, христианские принципы, а заодно всю культуру и традиции Великобритании.

Not1tomoanд

Иисус был величайшим американцем за всю историю!

T. S Eriesmustlose

Лучше им организовать охрану, потому что иконоборчеством занимаются не только ошпаренные леваки.

Olderbutnonethewiser

Христос такой же ямаец, как Черчилль китаец. Каждая страна изображает его по-своему, нечего тут менять.

y_ithowitis

Хватит все время вставать на колени. Христианство в этой стране уже и так на последнем издыхании и по переписи 2021 года потеряет еще больше. А такие политические выкрутасы точно не помогут.

Scrunchedupthing

В Испании Иисус с оливковой кожей, как и по всему Средиземноморью, в России — белый, в Эфиопии — черный, все изображают Иисуса по себе, это совершенно естественно. Кончайте уже с истерическим самоненавистничеством.

Joe Francis

Этак он на следующей неделе он и вовсе превратится в женщину.

Monzy123

По комментариям отлично видно, что за расистская у нас страна!

The Daily Mail (Великобритания)