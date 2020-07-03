Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В США зарегистрировали новый рекорд по заболеваемости COVID-19 

Экспресс газета и ещё 30 52 минуты назад
50 тысяч американцев заразились COVID-19 за сутки
Фото: Reuters
Количество новых заболевших коронавирусом в США за сутки превысило 50 тысяч
Коронавирус поставил новый рекорд в Соединенных Штатах — за истекшие сутки было выявлено более 50 тысяч случаев заражения опасной инфекцией.
«Согласно данным проекта Университета Джонса Хопкинса, самая тяжелая ситуация наблюдается в Техасе, Калифорнии, Джорджии, Аризоне и Флориде. На эти штаты приходится более 30 тысяч новых заражений», — сообщает Lenta.ru.
По мнению медиков, повышению числа заражений способствуют два фактора:
Частичное снятие ограничений в большинстве штатов страны; Беспорядки на фоне антирасистких выступлений, во время которых огромное количество людей контактируют друг с другом.
Кроме того, по сообщению СМИ, в штате Алабама студенты в разгар пандемии преднамеренно устраивали так называемые коронавирусные вечеринки, главной целью которых было заболеть раньше других.
Вначале власти штата сочли новость фейком, однако позже убедились в реальности таких «COVID-вечеринок», на которые многие приходили, даже не зная истинного смысла «сабантуя».
Ранее стало известно, что ряд штатов возвращает ограничения, связанные с коронавирусом, а в одном из округов Флориды введен комендантский час с целью сдержать распространение коронавируса.
Видео дня. Бузова похвасталась элитной квартирой за 120 млн рублей
Экспресс газета: последние новости
В мире идет разработка 141 вакцины от коронавируса В мире идет разработка 141 вакцины от коронавируса Специалист рассказал об истинном характере сына Лукашенко Специалист рассказал об истинном характере сына Лукашенко Ким Чен Ын приказал взорвать почтовый офис из-за непристойных фото его жены Ким Чен Ын приказал взорвать почтовый офис из-за непристойных фото его жены
Комментарии 13
В мире , COVID-19 , Lenta.ru , США
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Харламов пошутил про развод с Асмус
Харламов пошутил про развод с Асмус
«Я не понимаю»: Познер об обновленной Конституции РФ
«Я не понимаю»: Познер об обновленной Конституции РФ
Трампа уличили в инцесте
Трампа уличили в инцесте
«В Германии вновь накаляется атмосфера»"
«В Германии вновь накаляется атмосфера»"
Видео
Опубликовано видео задержания исламистов сотрудниками ФСБ
00:35
Опубликовано видео задержания исламистов сотрудниками ФСБ
Происшествия
Горящая незаконная врезка в газопроводе попала на видео
00:27
Горящая незаконная врезка в газопроводе попала на видео
Происшествия Пожары
Опубликовано видео пожара в доме на Тверской улице в Москве
00:24
Опубликовано видео пожара в доме на Тверской улице в Москве
Происшествия Новости Москвы
Швырнувшая ребенка воспитательница попала на видео
00:42
Швырнувшая ребенка воспитательница попала на видео
Происшествия
Спасение людей из пылающего микроавтобуса попало на видео
00:37
Спасение людей из пылающего микроавтобуса попало на видео
Происшествия Азия
Опубликовано видео метеора в небе над Токио
00:13
Опубликовано видео метеора в небе над Токио
В мире
Опубликовано видео с места обрушения здания в Нью-Йорке
00:27
Опубликовано видео с места обрушения здания в Нью-Йорке
Происшествия В мире
Инцидент с пробившей голову ребенку бутылкой попал на видео
00:13
Инцидент с пробившей голову ребенку бутылкой попал на видео
Происшествия
Пожар на Новорижском шоссе попал на видео
00:34
Пожар на Новорижском шоссе попал на видео
Лиса украла у москвичей панамку и штаны
00:14
Лиса украла у москвичей панамку и штаны
Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение