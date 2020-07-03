50 тысяч американцев заразились COVID-19 за сутки

Количество новых заболевших коронавирусом в США за сутки превысило 50 тысяч

Коронавирус поставил новый рекорд в Соединенных Штатах — за истекшие сутки было выявлено более 50 тысяч случаев заражения опасной инфекцией.

«Согласно данным проекта Университета Джонса Хопкинса, самая тяжелая ситуация наблюдается в Техасе, Калифорнии, Джорджии, Аризоне и Флориде. На эти штаты приходится более 30 тысяч новых заражений», — сообщает Lenta.ru.

По мнению медиков, повышению числа заражений способствуют два фактора:

Частичное снятие ограничений в большинстве штатов страны; Беспорядки на фоне антирасистких выступлений, во время которых огромное количество людей контактируют друг с другом.

Кроме того, по сообщению СМИ, в штате Алабама студенты в разгар пандемии преднамеренно устраивали так называемые коронавирусные вечеринки, главной целью которых было заболеть раньше других.

Вначале власти штата сочли новость фейком, однако позже убедились в реальности таких «COVID-вечеринок», на которые многие приходили, даже не зная истинного смысла «сабантуя».

Ранее стало известно, что ряд штатов возвращает ограничения, связанные с коронавирусом, а в одном из округов Флориды введен комендантский час с целью сдержать распространение коронавируса.