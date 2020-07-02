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ВОЗ назвала число разрабатываемых в мире вакцин против коронавируса 

Lenta.ru 1 час назад
141 вакцина против коронавируса разрабатывается в мире
Фото: Reuters
Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус сообщил, что сегодня в мире разрабатывается 141 вакцина против коронавируса. Об этом пишет The Washington Post.
Гебрейесус заявил, что ведущих кандидатов на разработку препаратов от успешного завершения отделяют месяцы. По его словам, полной гарантии защиты нет, но ВОЗ возлагает надежды на вакцины.
26 июня в ВОЗ заявили, что разработки англо-шведской компании AstraZeneca и американской Moderna — одни из лидирующих кандидатов среди 15 вакцин от COVID-19. Эти препараты в ближайшее время смогут перейти на второй и третий этапы клинических испытаний.
По данным на 2 июля, в мире насчитывается более 10,6 миллиона зараженных коронавирусом, из них 515,6 тысячи скончались, еще 5,4 миллиона выздоровели. Больше всего инфицированных находятся в США, Бразилии, России, Индии и Великобритании.
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В мире , ВОЗ , Washington Post
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