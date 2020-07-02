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Япония отреагировала на поправки в Конституцию России 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Япония отреагировала на поправки в Конституцию РФ
Фото: Reuters
Япония не меняет своей позиции по вопросу южных Курильских островов и заключения мирного договора в связи с голосованием в России по внесению изменений в Конституцию, заявил генсекретарь кабинета министров Японии Есихидэ Суга.
По его словам, правительство Японии внимательно следит за происходящим в российской внутренней и внешней политике, однако как правительство не комментирует внесение поправок в Конституцию, передает ТАСС.
«В нашей позиции, которая заключается в том, чтобы продолжать плотные переговоры, направленные на решение территориального вопроса с последующим подписанием мирного договора, изменений нет», — отметил Суга.
В мае МИД Японии в докладе «Синяя книга по дипломатии» заявил о праве Токио претендовать на «северные территории». В ответ на это российский МИД сообщил, что решение Японии противоречит настрою на переговоры между странами, и предложил японцам «вернуться к реальности».
При этом ранее министр иностранных дел Сергей Лавров однозначно дал понять, что для заключения мирного договора с Москвой в Японии должны признать суверенитет России над Курилами, «а потом, возможно, будет обсуждаться все остальное».
Напомним, поправка к Конституции подразумевает в том числе запрет на отчуждение территорий страны.
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В мире , Политика , Сергей Лавров , МИД , ИТАР-ТАСС , Япония
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