Правительство Великобритании заявило о новых требования к прибывающим в страну туристах. Гражданам примерно 75 государств с поледельника, 6 июля, не придется находиться на 14-дневном карантине по прибытию в страну.

В Лондоне отметили, что в список не попали страны, где эпидемиологическая ситуация остаётся тяжелой. В частности, это США, Россия и Бразилия, пишет ТАСС со ссылкой на британское издание The Daily Telegraph.

Вместе с тем, власти рекомендуют согражданам воздержаться от любых заграничных поездок «за исключением жизненно необходимых». В Британии ограничения для туристов были введены с 8 июня для предотвращения распространения коронавируса. Сейчас в стране насчитывается 311 тысяч заболевших, жертами вируса стали 44 тысячи человек.