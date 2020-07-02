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Великобритания ослабит режим для туристов. По России — особое распоряжение 

Ura.Ru 49 минут назад
По РФ — особое распоряжение: о границах в Великобритании
Фото: depositphotos.com
Правительство Великобритании заявило о новых требования к прибывающим в страну туристах. Гражданам примерно 75 государств с поледельника, 6 июля, не придется находиться на 14-дневном карантине по прибытию в страну.
В Лондоне отметили, что в список не попали страны, где эпидемиологическая ситуация остаётся тяжелой. В частности, это США, Россия и Бразилия, пишет ТАСС со ссылкой на британское издание The Daily Telegraph.
Вместе с тем, власти рекомендуют согражданам воздержаться от любых заграничных поездок «за исключением жизненно необходимых». В Британии ограничения для туристов были введены с 8 июня для предотвращения распространения коронавируса. Сейчас в стране насчитывается 311 тысяч заболевших, жертами вируса стали 44 тысячи человек.
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В мире , ИТАР-ТАСС , Великобритания
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