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Похожее на аллигатора странное существо нашли на берегу водохранилища 

Lenta.ru 14 минут назад
Странное существо нашли на берегу водохранилища
Фото: cyprus-mail.com
Об этом сообщает издание Cyprus Mail.
По данным Кипрского института исследования природы, найденное создание оказалось миссисипским панцирником (atractosteus spatula), который весил 10 килограммов и был 112 сантиметров в длину.
Это первый подтвержденный случай обнаружения миссисипского панцирника в этом регионе. Специалисты дополнительно изучат находку. Водный инженер института Дервиш Кавусоглу (Dervish Cavusoglou) сказал, что этой особи понадобилось по меньшей мере десять лет, чтобы вырасти до такого размера.
Миссисипский панцирник родом из Северной Америки, это одна из крупнейших пресноводных рыб континента. По словам экспертов, миссисипского панцирника мог выпустить владелец. Неизвестно, сколько времени он провел в водохранилище, но специалисты проведут исследование, чтобы выяснить, чем он питался.
Владелец одного из зоомагазинов собщил, что миссисипских панцирников часто покупают и продают на Северном и Южном Кипре. «В этом нет ничего незаконного. Их покупают, когда они размером с карандаш», — сказал он.
В национальном парке Taskent на Северном Кипре подтвердили, что рыба могла быть куплена в одном из местных зоомагазинов. Там подчеркнули, что многие люди не знают, что миссисипские панцирники могут вырастать такими большими. «Торговля домашними животными на всем острове в страшной ситуации. Животных продают, не учитывая их благосостояние и жизненные потребности. Они могут расти очень быстро», — сказал представитель парка.
Этот вид питается не только другими рыбами, но и водоплавающими птицами. Институт призвал людей не выпускать питомцев в дикую природу, особенно если это не местные виды животных.
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