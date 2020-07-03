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Республиканцы проведут в Техасе очный съезд 

РИА Новости и ещё 4 2 часа назад
Республиканцы проведут в Техасе очный съезд
Фото: AP Photo / Matt Rourke
Исполком Республиканской партии США от штата Техас в четверг принял резолюцию о проведении очного съезда в техасском городе Хьюстон в середине июля, также будут приняты меры для борьбы с распространением коронавируса нового типа, говорится в заявлении техасских республиканцев.
"После широкого обсуждения вечером в четверг Исполнительный комитет Республиканской партии штата выразил поддержку проведению нашего собрания штата очно в Хьюстоне", — говорится в заявлении председателя местного отделения партии Джеймса Дики.
Отмечается, что на съезде будет соблюдаться "множество" мер предосторожности для обеспечения безопасности участников. На входе будут стоять тепловые сканнеры, тщательным образом будут очищаться и убираться места, где происходили встречи. В месте проведения съезда везде посетителям будут доступны автоматы-санитайзеры для дезинфекции рук.
Также на собрании делегатам и посетителям будут раздаваться защитные маски. Встречи начнутся 13 июля, общее заседание по открытию съезда — 16 июля, закончатся мероприятия через два дня — 18 июля, говорится в заявлении.
В Техасе на протяжении почти трех недель фиксируется значительный рост числа случаев COVID-19. Количество заражений стало резко расти после снятия большинства ограничений, введенных в связи с пандемией коронавируса. Начиная с 16 июня, количество новых случаев заражения в штате стало достигать рекордных значений. В среду было зафиксировано 8067 случаев COVID-19, в четверг — 7915.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 10,5 миллиона случаев заражения, свыше 512 тысяч человек скончались.
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Комментарии
В мире , Республиканская партия США , ВОЗ
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