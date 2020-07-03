«Серьезные меры»: США пригрозили России

"Это важные подозрения. Если они подтвердятся, то гарантирую, что президент примет серьезные меры. Мы несколько месяцев работали над вариантами для президента Соединенных Штатов на случай, если это неподкрепленное, как министерство обороны называет, свидетельство окажется правдой", — сказал он.

Однако, по его словам, сейчас может быть невозможно докопаться до истины, потому что кто-то допустил утечку этой информации в СМИ.