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США пригрозили «серьезными мерами» из-за «сговора» России с талибами 

РИА Новости и ещё 29 31 минуту назад
«Серьезные меры»: США пригрозили России
Фото: globallookpress.com
Если сведения о сговоре России с талибами подтвердятся, президент США Дональд Трамп примет серьезные меры, заявил в четверг журналистам советник Белого дома по национальной безопасности Роберт О'Брайен.
"Это важные подозрения. Если они подтвердятся, то гарантирую, что президент примет серьезные меры. Мы несколько месяцев работали над вариантами для президента Соединенных Штатов на случай, если это неподкрепленное, как министерство обороны называет, свидетельство окажется правдой", — сказал он.
Однако, по его словам, сейчас может быть невозможно докопаться до истины, потому что кто-то допустил утечку этой информации в СМИ.
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В мире , Армия , США , Санкции , Законопроекты , Санкции США , Дональд Трамп , Роберт О'брайен , Министерство обороны , Талибан
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