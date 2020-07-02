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В Черногории легализовали однополые пары 

Lenta.ru и ещё 6 1 час назад
В Черногории легализовали однополые пары
Фото: © ИТАР/ТАСС/EPA/FACUNDO ARRIZABALAGA
Парламент Черногории принял 1 июля закон об однополых партнерствах. Об этом сообщает агентство REGNUM.
Для принятия закона был необходим 41 голос. В поддержку законопроекта об однополых партнерствах проголосовали 42 депутата, пятеро выступили против.
Согласно закону, однополым парам в Черногрии разрешается пользоваться теми же правами, что и гетеросексуальным парам. Однако уточняется, что возможность усыновления детей не предуcматривается.
В декабре 2019-го года аборты и гей-браки разрешили во всей Великобритании, декриминализировав в Северной Ирландии. Регион был последним в Соединенном Королевстве, где они были запрещены. Пары должны уведомлять о желании зарегистрировать союз за 28 дней до желаемой даты. В остальных регионах королевства — Англии, Шотландии и Уэльсе — однополые союзы разрешили в 2014 году.
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