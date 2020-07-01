«Обосрался»: Порошенко поглумился над прокурором

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Порошенко попросил судью отпустить в туалет «обосравшегося» прокурора 

Lenta.ru 53 минуты назад
Бывший президент Украины Петр Порошенко на заседании суда в Киеве попросил судью отпустить прокурора в туалет, объяснив это тем, что тот «обосрался». Заявление политика попало на видео, его опубликовал журналист Андрей Павловский в Facebook.
На ролике видно, что во время заседания Порошенко, показывая рукой на одного из присутствующих, говорит: «Отпустите прокурора в туалет, потому что он обосрался». Как указывает «Страна.ua», после этого экс-президент добавил: «Обосрался, сука».
В посте под видео Павловский написал, что Порошенко часто перебивал прокурора. Он также просил дать сотруднику надзорного ведомства воды, поскольку у того якобы повысилось давление.
Порошенко фигурирует в нескольких уголовных делах о легализации преступных доходов через офшоры, вмешательстве в деятельность судов, отмывании украденных у армии денег и попытке свержения конституционного строя. По большинству из них он проходит свидетелем, по делу о незаконном назначении замглавы Службы внешней разведки он стал подозреваемым, но избежал ареста. Порошенко также сообщил, что на него завели дело о разжигании межрелигиозной розни при создании Православной церкви Украины (ПЦУ).
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Комментарии 53
В мире , Видео , Петр Порошенко , Андрей Павловский , РПЦ , Киев
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