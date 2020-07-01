«Обосрался»: Порошенко поглумился над прокурором

На ролике видно, что во время заседания Порошенко, показывая рукой на одного из присутствующих, говорит: «Отпустите прокурора в туалет, потому что он обосрался». Как указывает «Страна.ua», после этого экс-президент добавил: «Обосрался, сука».

В посте под видео Павловский написал, что Порошенко часто перебивал прокурора. Он также просил дать сотруднику надзорного ведомства воды, поскольку у того якобы повысилось давление.