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Ирландцы начали покупать аномально много пива 

Lenta.ru 1 час назад
Ирландцы начали покупать аномально много пива
Фото: Lorraine O'Sullivan / Reuters
Посетитель бара в Ирландии в первый день работы заведения после ослабления карантинных мер заказал 42 пинты пива чуть более чем за полтора часа, пишет Dublin Live.
Подтверждающий заказ чек сфотографировали в баре отеля Darnley Lodge Hotel в городе Атбой, в часе езды от Дублина. В нем указаны 42 пинты Guinness на сумму 189 евро (около 15 тысяч рублей), а также две тарелки супа, закуска и кола. По словам сотрудника отеля, хотя аномально много пива купил один человек, пили его в том числе другие люди.
О похожих ситуациях сообщают из баров по всей Ирландии. Так, в одном из заведений, местонахождение которого не указывается, посетитель за раз заказал 31 пинту пива на сумму почти 183 евро, а в баре на окраине Дублина рассказали о заказе одним человеком 72 пинт пива общей стоимостью 340 евро. Отмечается, что клиенты, наваливаясь на алкоголь, обходятся практически без закуски.
Около половины баров и пабов в Ирландии открылись 29 июня, пишет Mirror. В заведениях установлены жесткие условия подачи заказов клиентам, а самим посетителям можно находиться внутри не дольше 1 часа 45 минут. В Великобритании питейные заведения откроются 4 июля.
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В мире , Дублин , Ирландия
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