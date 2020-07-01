Ирландцы начали покупать аномально много пива 

Посетитель бара в Ирландии в первый день работы заведения после ослабления карантинных мер заказал 42 пинты пива чуть более чем за полтора часа, пишет Dublin Live.

Подтверждающий заказ чек сфотографировали в баре отеля Darnley Lodge Hotel в городе Атбой, в часе езды от Дублина . В нем указаны 42 пинты Guinness на сумму 189 евро (около 15 тысяч рублей), а также две тарелки супа, закуска и кола. По словам сотрудника отеля, хотя аномально много пива купил один человек, пили его в том числе другие люди.

О похожих ситуациях сообщают из баров по всей Ирландии. Так, в одном из заведений, местонахождение которого не указывается, посетитель за раз заказал 31 пинту пива на сумму почти 183 евро, а в баре на окраине Дублина рассказали о заказе одним человеком 72 пинт пива общей стоимостью 340 евро. Отмечается, что клиенты, наваливаясь на алкоголь, обходятся практически без закуски.

Около половины баров и пабов в Ирландии открылись 29 июня, пишет Mirror. В заведениях установлены жесткие условия подачи заказов клиентам, а самим посетителям можно находиться внутри не дольше 1 часа 45 минут. В Великобритании питейные заведения откроются 4 июля.