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Помпео: США нужно чаще взаимодействовать с РФ 

Газета.Ru и ещё 3 29 минут назад
Помпео: «США нужно чаще взаимодействовать с РФ»
Фото: Газета.Ru
Госсекретарь США Майк Помпео заявил о необходимости США чаще взаимодействовать с Россией. б этом сообщает ТАСС.
Он уточнил, что считает это "абсолютно важным".
Глава госдепа отметил, что решение о приглашении российской стороны для участия в саммите G7 примет президент США Дональд Трамп.
"Президент решает, хочет ли он их приглашать на саммиты или нет. Это его решение. Я, безусловно, оставляю это ему", — добавил Помпео.
Ранее Трамп предложил пригласить к участию в саммите "Большой семерки" Австралию, Индию, Республику Корею, а также Россию.
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В мире , Политика , Дональд Трамп , Госдеп США , ИТАР-ТАСС , США
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