Помпео: «США нужно чаще взаимодействовать с РФ»

Все новости на карте

Госсекретарь США Майк Помпео заявил о необходимости США чаще взаимодействовать с Россией . б этом сообщает ТАСС.

Он уточнил, что считает это "абсолютно важным".

Глава госдепа отметил, что решение о приглашении российской стороны для участия в саммите G7 примет президент США Дональд Трамп

"Президент решает, хочет ли он их приглашать на саммиты или нет. Это его решение. Я, безусловно, оставляю это ему", — добавил Помпео.

Ранее Трамп предложил пригласить к участию в саммите "Большой семерки" Австралию, Индию, Республику Корею, а также Россию.