Автономную зону в Сиэтле решили зачистить 

Сотрудники полиции американского Сиэтла начали разгон протестующих в «Автономной зоне Капитолийского холма». Информация о решении зачистить территорию появилось в Twitter-аккаунте правоохранительных органов

Отмечается, что соответствующее распоряжение дала мэр Дженни Дуркан. «Сегодня утром в районе будет полиция Сиэтла, которая будет выполнять приказ мэра», — говорится в сообщении.

Людей попросили покинуть территорию в течение восьми минут, после чего пообещали проводить задержания. По данным полиции, уже задержаны по меньшей мере 10 человек.

Несколько кварталов центральной части Сиэтла были заняты протестующими, которые объявили эту территорию «Автономной зоной Капитолийского холма». В том числе, под властью активистов оказалось здание городской администрации. Лидер «Автономной зоны Капитолийского холма» Дэвид Льюис рассказал, что протестующие никого не хотели отделиться от США. Цель демонстрации, по его словам, — «положить конец полицейской жестокости».

Президент США Дональд Трамп назвал произошедшее захватом террористом. Он раскритиковал губернатора штата Вашингтон Джея Инсли и мэра города Дженни Дюркан, которые, по его мнению, не борются с беспорядками.

В десятках городов США и других стран мира с конца мая проходят акции протеста против полицейского произвола из-за смерти в Миннеаполисе чернокожего охранника Джорджа Флойда, который умер после грубого ареста. В ряде случаев протесты заканчивались беспорядками, стычками с полицией, грабежами, мародерством и погромами.