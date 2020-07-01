Аксенов: «"Глас с небес" предупреждал Зеленского»

Видео он выложил на своей странице ВКонтакте.

Сюжет несложен — в ролике Зеленский играет Ноя, который пережил потоп и радуется, что он «хохол, но не москаль». Глас свыше дарует Ною гору Говерла, реку Днепр, но говорит, чтобы тот забыл о Крыме.