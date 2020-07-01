Аксенов: «"Глас с небес" предупреждал Зеленского»

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Зеленскому припомнили ролик «Квартала 95», где было велено забыть о Крыме 

Ирина Лебедева и ещё 4 8 минут назад
Глава республики Крым Сергей Аксенов на фоне голосования по поправкам к Конституции РФ напомнил президенту Украины Владимиру Зеленскому о пророческом ролике студии «Квартал 95».
Видео он выложил на своей странице ВКонтакте.
Сюжет несложен — в ролике Зеленский играет Ноя, который пережил потоп и радуется, что он «хохол, но не москаль». Глас свыше дарует Ною гору Говерла, реку Днепр, но говорит, чтобы тот забыл о Крыме.
«А ведь предупреждал «глас с небес» Владимира Зеленского еще задолго до президентства, чтобы забыл про наш полуостров. А теперь запрет отчуждения российских территорий еще и гарантирован поправкой к Конституции РФ, за которую сегодня голосуют крымчане. Думаю, что на самом деле Зеленский все давно понимает, но, играя роль президента Украины, он обязан следовать «сценарию» западных «режиссеров». Ничего не поделаешь, работа такая — артист…», — прокомментировал ситуацию Аксенов.
Комментарии 247
В мире , Видео , Политика , Сергей Аксенов , Владимир Зеленский , Республика Крым
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