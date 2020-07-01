Аксенов: «"Глас с небес" предупреждал Зеленского»

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Зеленскому припомнили пророческий ролик «Квартала 95» о Крыме 

Деловая газета «Взгляд» 27 минут назад
Глава Крыма Сергей Аксенов напомнил о ролике студии «Квартал 95», в котором теперешнему президенту Украины Владимиру Зеленскому было свыше рекомендовано забыть о полуострове.
В видеоролике Зеленский исполняет роль Ноя, который после потопа радуется, что он по национальности «хохол, но не москаль». Затем глас свыше дарует Ною гору Говерла, реку Днепр, но советует забыть о Крыме.
«А ведь предупреждал «глас с небес» Владимира Зеленского еще задолго до президентства, чтобы забыл про наш полуостров», — написал Аксенов на своей странице во «ВКонтакте».
«А теперь запрет отчуждения российских территорий еще и гарантирован поправкой к Конституции России, за которую сегодня голосуют крымчане», — добавил он.
Глава республики выразил уверенность в том, что Зеленский давно понимает ситуацию с принадлежностью полуострова, но, играя роль президента Украины, обязан следовать «сценарию западных режиссеров». «Ничего не поделаешь, работа такая — артист», — заключил Аксенов.
Крым стал российским регионом после референдума, более 96% участников которого высказались за воссоединение с Россией. Президент Владимир Путин подчеркивал, что вопрос принадлежности Крыма закрыт окончательно.
Напомним, на явка на голосовании по поправкам в Конституцию в Крыму к 12.00 составила 72,45%.
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В мире , Видео , Политика , Сергей Аксенов , Владимир Зеленский , Владимир Путин , Республика Крым
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