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Чеченцы подали в суд на мэра Ниццы из-за слов об их связи с наркобизнесом 

Lenta.ru 51 минуту назад
Чеченцы подали в суд на мэра Ниццы
Фото: Reuters
Чеченцы подали больше 50 жалоб на мэра французской Ниццы Кристиана Эстрози, который заявил об их связях с наркобизнесом. Об этом пишет издание Le Parisien.
Вместе с тем прокурор Ниццы Ксавье Боном отметил, что, согласно другим источникам, речь идет о примерно 400 жалобах.
Эстрози 16 июня в одном из интервью заявил, что чеченцы борются с представителями других общин за монополию на рынке наркотиков. Таким образом он отреагировал на ситуацию в Дижоне, где произошли массовые столкновения между чеченцами и африканцами.
После слов мэра его представители связались с чеченскими общинами в Ницце и предложили обсудить сложившуюся ситуацию. При этом глава города на встрече отказался извиняться за свое заявление.
Беспорядки в Дижоне начались после того, как члены диаспоры решили отомстить за предполагаемое жестокое избиение 16-летнего чеченца местными наркоторговцами. По сообщениям местных СМИ, 15 июня более 150 уроженцев Чечни собрались на улицах Дижона для совершения мести. Многие были вооружены. Тогда отмечалось, что в стычках пострадали 11 человек, некоторые находятся в тяжелом состоянии.
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В мире , Кристиан Эстрози , Ницца
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