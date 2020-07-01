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Порошенко обратился к Зеленскому на заседании суда 

Деловая газета «Взгляд» и ещё 12 1 час назад
Порошенко: «Надо упрятать за решетку — упрячьте»
Фото: Reuters
Бывший президент Украины Петр Порошенко на заседании суда обратился к действующему главе украинского государства Владимиру Зеленскому и призвал его не откладывать арест.
«Я хочу обратиться к президенту Зеленскому и (генпрокурору Украины Ирине) Венедиктовой: замахнулся — бей, не надо откладывать. Надо упрятать за решетку — упрячьте», — приводит его слова РИА «Новости».
Порошенко считает, что если есть за что, пусть его судят, а если нет, то власти должны перед ним извиниться.
Госбюро расследований Украины подозревает Порошенко в том, что в 2018 году он вынудил занимавшего тогда пост главы Службы внешней разведки Егора Божка назначить своим замом Сергея Семочко — на тот момент начальника киевского управления Службы безопасности Украины. Порошенко и его адвокаты отказались принимать подозрение, они считают, что его пытались вручить незаконно.
В июле 2018 года Семочко был назначен первым заместителем главы Службы внешней разведки. Порошенко, занимавший тогда пост президента Украины, в апреле 2019 года уволил Семочко. Позже Семочко обжаловал в Верховном суде указ о своем увольнении.
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Комментарии 16
В мире , Сергей Семочко , Петр Порошенко , Владимир Зеленский , СБУ , РИА Новости
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