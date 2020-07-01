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Белоруссия раскрыла детали плана интеграции с Россией 

Lenta.ru и ещё 6 29 минут назад
Белоруссия раскрыла детали плана интеграции с Россией
Фото: РИА Новости
В феврале 2019 года Россия предложила Белоруссии передать 95 процентов ее полномочий на наднациональный уровень в рамках интеграции. Детали соответствующего плана раскрыл белорусский посол в Москве Владимир Семашко, передает принадлежащее Григорию Березкину РБК.
Дипломат назвал предложение России полным «руки вверх». По его словам, документ предлагал отдать все наверх, оставив Минску лишь несколько пунктов, например, право называть правоохранительные органы милицией, а не полицией.
Также Семашко считает, что решение о единой валюте России и Белоруссии нужно принимать с учетом мнения и равноправия обеих сторон. При этом налоговое и таможенное законодательства могут быть только унифицированными, а не написанными «под копирку», подчеркнул он.
В начале марта Белоруссия приостановила работу над дорожными картами по интеграции с Россией из-за нерешенного вопроса с поставками нефти. Их планировалось подписать в декабре 2019-го к 20-летию договора о создании Союзного государства, заключенного в 1999 году.
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В мире , Григорий Березкин , Владимир Семашко , МВД , Москва
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