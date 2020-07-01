Белоруссия раскрыла детали плана интеграции с Россией 

Дипломат назвал предложение России полным «руки вверх». По его словам, документ предлагал отдать все наверх, оставив Минску лишь несколько пунктов, например, право называть правоохранительные органы милицией, а не полицией.

Также Семашко считает, что решение о единой валюте России и Белоруссии нужно принимать с учетом мнения и равноправия обеих сторон. При этом налоговое и таможенное законодательства могут быть только унифицированными, а не написанными «под копирку», подчеркнул он.

В начале марта Белоруссия приостановила работу над дорожными картами по интеграции с Россией из-за нерешенного вопроса с поставками нефти. Их планировалось подписать в декабре 2019-го к 20-летию договора о создании Союзного государства, заключенного в 1999 году.